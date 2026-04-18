Μακρόν - Μελόνι: Το θερμό φιλί και τα γουρλωμένα μάτια της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγιναν viral

Ιδιαίτερα εγκάρδια ήταν η υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν στην Τζόρτζια Μελόνι και τα social media δεν άφησαν χαμένη την ευκαιρία να σχολιάσουν ποικιλοτρόπως και να «γεννήσουν» σενάρια.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε στο Ελιζέ την Ιταλίδα πρωθυπουργό και ίσως ήταν λίγο περισσότερο διαχυτικός απ' όσο επιτάσσει το πρωτόκολλο. Η Μελόνι αποβιβάζεται από το όχημα που την μετέφερε με τον Μακρόν να πέφτει σαν βδέλλα πάνω της, να την αγκαλιάζει και να την φιλά για περισσότερη ώρα απ' ό,τι διαρκεί ένας τυπικός χαιρετισμός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αντίδραση της Μελόνι, η οποία εμφανίζεται να γουρλώνει τα μάτια της κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το διαδίκτυο... ξεσπάθωσε κι άρχισε να μιλά για σχέση μεταξύ των δύο που υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



The video quickly went viral online. pic.twitter.com/NQHnhRmDEt — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Κατά τα φαινόμενα, η Μελόνι κάνει... θραύση στο πολιτικό γίγνεσθαι της γηραιάς ηπείρου, καθώς μόλις μια μέρα νωρίτερα, εθεάθη ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα να γονατίζει μπροστά της κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιταλία.