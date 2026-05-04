Γερμανός ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα στρατηγικό σημείο αναφοράς» - Τι θα συζητήσει με Γεραπετρίτη

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επισκέπτεται σήμερα την Ελλάδα για συνομιλίες που αναμένεται να επικεντρωθούν στη στενότερη αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, στην εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεών τους, καθώς και στη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ πρόκειται να συναντηθεί στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ αναμένεται επίσης να συζητηθεί, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο.

Πριν από την αναχώρησή του, ο Γιόχαν Βάντεφουλ έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας, εταίρου της Γερμανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγικό σημείο αναφοράς» στη νοτιοανατολική Ευρώπη και επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Γερμανία προσεγγίζουν περισσότερο η μία την άλλη σ' έναν όλο και πιο δύσκολο κόσμο.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών θέλει επίσης να εμβαθύνει την αμυντική συνεργασία, μεταξύ άλλων και μέσω κοινών προμηθειών στρατιωτικού εξοπλισμού και της αξιοποίησης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Στη διάρκεια της μονοήμερης επίσκεψής του, ο Γιόχαν Βάντεφουλ σχεδιάζει επίσης να επισκεφθεί τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, που είναι τα μεγαλύτερα στην ανατολική Μεσόγειο. Η γερμανική εταιρεία ThyssenKrupp Marine Systems κατέληξε πρόσφατα σε συμφωνία με τα ναυπηγεία αυτά για τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων υποβρυχίων.

Οι συνομιλίες αναμένεται επίσης να καλύψουν τη διεύρυνση της ΕΕ, καθώς επιδιώκουν να ενταχθούν σ' αυτήν έξι χώρες των δυτικών Βαλκανίων και η Ουκρανία. Ο Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι πρέπει να προσφερθούν στις χώρες αυτές «αξιόπιστες προοπτικές» ένταξης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα έχει έναν ειδικό ρόλο όταν αναλάβει την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.