Κρήτη: «Βροχή» τα πρόστιμα την Πρωτομαγιά - Πάνω από 2.000 κλήσεις σε 4 ημέρες

Snapshot Στην Κρήτη βεβαιώθηκαν 2.010 τροχονομικές παραβάσεις σε 5.962 ελέγχους από 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026.

Καταγράφηκαν 43 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και 102 για υπέρβαση ταχύτητας.

Εντοπίστηκαν 92 παραβάσεις μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και 67 μη χρήσης κράνους.

Βεβαιώθηκαν 71 παραβάσεις για στέρηση άδειας οδήγησης και 42 για έλλειψη ΚΤΕΟ.

Υπήρξαν 44 περιπτώσεις κίνησης στο αντίθετο ρεύμα και 61 αντικανονικοί ελιγμοί. Snapshot powered by AI

Σημαντική κινητοποίηση των αρχών καταγράφηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Πρωτομαγιάς, με εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους να πραγματοποιούνται σε βασικούς άξονες του νησιού, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι επιχειρησιακές δράσεις αναπτύχθηκαν από τις 30 Απριλίου έως και τις 3 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τα Τμήματα Τροχαίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, καθώς και δυνάμεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Τα συνεργεία ελέγχου κινήθηκαν σε κομβικά και εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή επικίνδυνων παραβάσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ελέγχθηκαν συνολικά 5.962 οχήματα, ενώ διαπιστώθηκαν 2.010 παραβάσεις. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν 43 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και 102 για υπέρβαση ταχύτητας, παραβάσεις που αποτελούν βασικούς παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 92 περιπτώσεις μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και 67 μη χρήσης κράνους, ενώ 25 οδηγοί εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 71 παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 42 για έλλειψη ελέγχου ΚΤΕΟ και 18 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης οι 44 περιπτώσεις κίνησης στο αντίθετο ρεύμα και οι 61 αντικανονικοί ελιγμοί, ενώ η πλειονότητα των παραβάσεων, συγκεκριμένα 1.445, αφορά λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης