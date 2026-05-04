Πάτρα: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο 11χρονος που παρασύρθηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία

Snapshot Δύο παιδιά προεφηβικής ηλικίας τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο σε περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια στην Πάτρα και την Κυπαρισσία.

Ένας 12χρονος στην Πάτρα τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι μετά από πτώση με πατίνι και έχει λάβει εξιτήριο.

Ένας 11χρονος στην Κυπαρισσία παρασύρθηκε από πατίνι ενώ ήταν πεζός και υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό.

Το 11χρονο παιδί υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην Πάτρα και αναρρώνει στη μονάδα Παίδων του Καραμανδανείου.

Τα περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και ευθύνη από τους γονείς σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά.

Ακόμα δεν έχει κατακαθίσει ο κουρνιαχτός από το δυστύχημα που είχε ο 13χρονος Κωνσταντίνος στα Μακρίσια Ηλείας, και δύο ακόμα παιδιά τραυματίστηκαν από ηλεκτρικό πατίνι, κρούοντας για μία ακόμα φορά τον κώδωνα του κινδύνου και φέρνοντας προ των ευθυνών τους, τους γονείς των παιδιών.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπήρξαν δύο περιστατικά με τραυματισμούς παιδιών προεφηβικής ηλικίας, το ένα όντας αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού και το άλλο πεζό, που παρασύρθηκε από πατίνι που επέβαινε άλλος ανήλικος.

Ο πρώτος ήταν ένας 12χρονος στην Πάτρα, που έχασε τον έλεγχο του πατινιού του κι έπεσε, αποκομίζοντας χτύπημα στο κεφάλι. Ευτυχώς, οι κρανιογκεφαλικές κακώσεις ήταν ήπιες, δεν συνέτρεξε κίνδυνος για τη ζωή του κι έλαβε ήδη εξιτήριο.

Ωστόσο, ένα παιδί στην Κυπαρισσία τραυματίστηκε πιο σοβαρά. Ένας 11χρονος παρασύρθηκε από άλλο παιδί περίπου ίδιας ηλικίας, που οδηγούσε πατίνι. Το θύμα ήταν πεζό, έπαιζε στην πλατεία της πόλης και παρασύρθηκε από το πατίνι.

Το παιδί διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας όπου του τοποθετήθηκε γύψος στο πόδι, όμως κρίθηκε σκόπιμο να μεταβεί στην Πάτρα. Τη Δευτέρα το πρωί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί αναρρώνει στο Καραμανδάνειο Πάτρας στη μονάδα Παίδων.

