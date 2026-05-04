Πάτρα: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο 11χρονος που παρασύρθηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπήρξαν δύο περιστατικά με τραυματισμούς παιδιών προεφηβικής ηλικίας, το ένα όντας αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού και το άλλο πεζό, που παρασύρθηκε από πατίνι που επέβαινε άλλος ανήλικος

Μιχάλης Παπαδάκος

Πάτρα: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο 11χρονος που παρασύρθηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο παιδιά προεφηβικής ηλικίας τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο σε περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια στην Πάτρα και την Κυπαρισσία.
  • Ένας 12χρονος στην Πάτρα τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι μετά από πτώση με πατίνι και έχει λάβει εξιτήριο.
  • Ένας 11χρονος στην Κυπαρισσία παρασύρθηκε από πατίνι ενώ ήταν πεζός και υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό.
  • Το 11χρονο παιδί υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην Πάτρα και αναρρώνει στη μονάδα Παίδων του Καραμανδανείου.
  • Τα περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και ευθύνη από τους γονείς σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά.
Snapshot powered by AI

Ακόμα δεν έχει κατακαθίσει ο κουρνιαχτός από το δυστύχημα που είχε ο 13χρονος Κωνσταντίνος στα Μακρίσια Ηλείας, και δύο ακόμα παιδιά τραυματίστηκαν από ηλεκτρικό πατίνι, κρούοντας για μία ακόμα φορά τον κώδωνα του κινδύνου και φέρνοντας προ των ευθυνών τους, τους γονείς των παιδιών.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπήρξαν δύο περιστατικά με τραυματισμούς παιδιών προεφηβικής ηλικίας, το ένα όντας αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού και το άλλο πεζό, που παρασύρθηκε από πατίνι που επέβαινε άλλος ανήλικος.

Ο πρώτος ήταν ένας 12χρονος στην Πάτρα, που έχασε τον έλεγχο του πατινιού του κι έπεσε, αποκομίζοντας χτύπημα στο κεφάλι. Ευτυχώς, οι κρανιογκεφαλικές κακώσεις ήταν ήπιες, δεν συνέτρεξε κίνδυνος για τη ζωή του κι έλαβε ήδη εξιτήριο.

Ωστόσο, ένα παιδί στην Κυπαρισσία τραυματίστηκε πιο σοβαρά. Ένας 11χρονος παρασύρθηκε από άλλο παιδί περίπου ίδιας ηλικίας, που οδηγούσε πατίνι. Το θύμα ήταν πεζό, έπαιζε στην πλατεία της πόλης και παρασύρθηκε από το πατίνι.

Το παιδί διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας όπου του τοποθετήθηκε γύψος στο πόδι, όμως κρίθηκε σκόπιμο να μεταβεί στην Πάτρα. Τη Δευτέρα το πρωί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί αναρρώνει στο Καραμανδάνειο Πάτρας στη μονάδα Παίδων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν:Εξετάζει την αντιπρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου -«Οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις υπερβολικές απαιτήσεις τους»

12:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: «Βροχή» τα πρόστιμα την Πρωτομαγιά - Πάνω από 2.000 κλήσεις σε 4 ημέρες

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Περισσότερες από 300 οικογένειες εκκένωσαν τις κατοικίες τους λόγω πτώσης τέφρας από ηφαίστειο - Δείτε βίντεο

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα στρατηγικό σημείο αναφοράς» - Τι θα συζητήσει με Γεραπετρίτη

12:29ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτες Bergamini: Αύριο στην Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής - Το σχέδιο για 2+2

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο 11χρονος που παρασύρθηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία

12:21WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «Κοιλάδας του Θανάτου»: Πέτρες 320 κιλών μετακινούνται μόνες τους

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε δεκτά τα αιτήματα προανακριτικών για Λιβανό - Αραμπατζή

12:18ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» στο Μet Gala του Τζεφ Μπέζος: Αντιδράσεις για τη χορηγία του «Μr Amazon» - Oι σταρ που μποϊκοτάρουν το λαμπερό σόου

12:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική»

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 18χρονος και ο ανήλικος για το επεισόδιο έξω από μπαρ

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Δεν πιστεύω στη διάκριση εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών - Τι είπε για εκλογικό νόμο

11:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης - «Προσβλητικοί, ανιστόρητοι και υστερόβουλοι οι ισχυρισμοί του»

11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 δικαιούχους

11:47LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Προς την έξοδο από τον ΣΚΑΪ;

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το απλό κόλπο που κρατά τις αράχνες μακριά από το σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης - «Προσβλητικοί, ανιστόρητοι και υστερόβουλοι οι ισχυρισμοί του»

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

11:47LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Προς την έξοδο από τον ΣΚΑΪ;

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμοι και ναρκωτικά - Πότε ξεκίνησε η χρήση διεγερτικών ουσιών στις μάχες - Από τα μανιτάρια ως τον καπνό, τις μεθαμφεταμίνες, την κάνναβη και την κοκαΐνη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Σοκάρουν οι αναφορές των γιατρών στο Κέντρο Υγείας - «Σχεδόν όλα τα οστά είχαν κατάγματα»

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άρωμα... καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ