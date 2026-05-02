Ηλεκτρικά πατίνια: «Κούρσες» θανάτου στις λεωφόρους - Τι προβλέπει ο νόμος για τα όρια ταχύτητας

Η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την οδική ασφάλεια. Αναβάτες χωρίς τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό καταγράφονται καθημερινά να αναπτύσσουν ιλιγγιώδεις ταχύτητες σε κεντρικές λεωφόρους, μεταφέροντας συχνά και δεύτερο άτομο, παρά τη ρητή απαγόρευση.

Το φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες μοιράζονται «οδηγίες» για την παράνομη τροποποίηση των πατινιών με σκοπό την αύξηση της ισχύος τους. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που προκαλούν σοκ, όπως αυτό στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής, αλλά και η περίπτωση αναβάτη στη Λεωφόρο Συγγρού που κινείται χωρίς κράνος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Η ισχύουσα νομοθεσία (ΚΟΚ) θέτει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ):

Ηλικιακά όρια: Επιτρέπεται η χρήση από άτομα άνω των 12 ετών (με όριο 6 χλμ/ώρα) και άνω των 15 ετών (με όριο 25 χλμ/ώρα).

Περιορισμοί κυκλοφορίας: Η κίνηση επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ/ώρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα του ίδιου του πατινιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα.

Εξοπλισμός: Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους αναβάτες.

