Αναστάτωση στην κάθοδο του Κηφισού: Ανήλικοι βγήκαν στην λεωφόρο με ηλεκτρικά πατίνια

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού όταν νεαρά άτομα -πιθανότατα ανήλικοι- βγήκαν στο οδόστρωμα με ηλεκτρικά πατίνια.

Το συμβάν διήρκησε λίγα λεπτά, ωστόσο σημειώθηκε εν ώρα αιχμής με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση στους οδηγούς που κινούνταν στον Κηφισό αλλά και έντονο προβληματισμό.

Οι οδηγοί που κινούνταν στο ρεύμα καθόδου είδαν ξαφνικά δύο ηλεκτρικά πατίνια στα οποία επέβαιναν ανήλικοι να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ των οχημάτων.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και η Τροχαία από διερχόμενους οδηγούς, ωστόσο όταν έσπευσε στο σημείο οι ανήλικοι είχαν εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ που ισχύει από τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 τα πατίνια δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, σε εθνικές οδούς και σε σήραγγες, ενώ η χρήση τους -όπου επιτρέπεται- θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση πρστατευτικού εξοπλισμού. Παράλληλα ο νέος ΚΟΚ επιφέρει και πρόστιμα σε όσους πιαστούν να παρανομούν τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 350 ευρω ανάλογα με την κλίμακα της παράβασης.

