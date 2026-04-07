Βόλος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων - Καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων έργου ο οποίος το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) καταπλακώθηκε από εκσκαφέα κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή στη Νέα Δημητριάδα Βόλου.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 58χρονος υπέστη σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όταν το τσαπάκι (μικρός εκσκαφέας) τούμπαρε, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Ο εργάτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου, με το επόμενο 24ωρο να θεωρείται καθοριστικό για την υγεία του.

Πώς σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 4 το απόγευμα της Μ. Δευτέρας. Ο 58χρονος που εργάζεται σε εργολάβο είχε πάει μαζί με συνεργείο στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας στο πλαίσιο εργασιών θεμελίωσης οικοδομής.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά το πέρας των εργασιών την στιγμή που ο 58χρονος επιχείρησε να ανεβάσει το τσαπάκι πάνω σε φορτηγό, προκειμένου το μηχάνημα έργου να μεταφερθεί πίσω στη βάση.

Στο σημείο στήθηκε μεταλλική ράμπα προκειμένου το τσαπάκι να μπορέσει να ανέβει στην καρότσα του φορτηγού. Στην προσπάθεια αυτή το μηχάνημα τούμπαρε με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον 58χρονο χειριστή του.

Συνάδελφοι του 58χρονου κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στην περιοχή όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο. Οι γιατροί του νοσοκομείου διασωλήνωσαν στη ΜΕΘ τον 58χρονο με την κατάσταση του να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη καθώς υπέστη σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Με γερανό ο απεγκλωβισμός

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τσαπάκι δεν έχει κουβούκλιο που θα μπορούσε να προστατεύσει τον χειριστή. Ο χειριστής δηλαδή ήταν εκτεθειμένος πάνω στο μηχάνημα με αποτέλεσμα όταν αυτό αναποδογύρισε να πέσει με το κεφάλι στο οδόστρωμα και το μηχάνημα να τον καταπλακώσει.

Για τον απεγκλωβισμό του 58χρονου που βρέθηκε κάτω από το μηχάνημα χρειάστηκε η συνδρομή γερανού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ράγες της ράμπας δεν είχαν συνδεθεί σωστά μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα έφυγε ο πίρος, απομακρύνθηκε η ράγα, άνοιξε η ράμπα και αναποδογύρισε το τσαπάκι.

Αυτοψία από την Επιθεώρηση Εργασίας

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας Μαγνησίας για αυτοψία του χώρου. Το κλιμάκιο θα προχωρήσει σε διερεύνηση του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ζητηθεί από τον εργολάβο στοιχεία, όπως η σύμβαση εργασίας του 58χρονου. Με βάση τα στοιχεία, θα συνταχθεί έκθεση αυτοψίας για το εργατικό ατύχημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος εργαζόταν χρόνια στον χώρο και είχε μεγάλη εμπειρία.

Στο συμβάν μετέβησαν και αστυνομικοί σε αναζήτηση, στο όριο του αυτοφώρου, του ιδιοκτήτη του μηχανήματος και εργολάβου στον οποίο εργαζόταν ο 58χρονος.

Διαβάστε επίσης