Ξεκίνησαν οι υποχρεωτικοί καθαρισμοί των οικοπέδων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

Καθαρισμός οικοπέδου στον δήμο Αθηναίων

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι υποχρεωτικοί καθαρισμοί οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο ξεκίνησαν την 1η Απριλίου και πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου, με συντήρηση έως τις 31 Οκτωβρίου.
  • Οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό, είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρίας.
  • Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση ξερών δέντρων, κλαδιών, ξερών χόρτων, θαμνώδους βλάστησης και άλλων εύφλεκτων υλικών, ενώ εξαιρούνται οι συντηρημένοι κήποι και φυτεμένες επιφάνειες.
  • Η υποχρέωση δήλωσης των εργασιών καθαρισμού γίνεται στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, με πρόστιμα από 100 έως 5.000 ευρώ σε περίπτωση παράβασης ή ψευδούς δήλωσης.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και ο Δήμος μπορεί να αναλάβει τον καθαρισμό με χρέωση στον υπεύθυνο.
Snapshot powered by AI

Από την 1η Απριλίου ξεκίνησε ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο, ενώ μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με συντήρηση των χώρων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Το ποιος θα αναλάβει τον καθαρισμό του εκάστοτε οικοπέδου επαφίεται στην κρίση του ιδιοκτήτη/μισθωτή/επικαρπωτή, ο οποίος είτε μπορεί να το αναλάβει μόνος του, είτε να προσλάβει εταιρία να φέρει εις πέρας τις εργασίες. Παράλληλα, όσοι Δήμοι δεν έχουν το αρμόδιο προσωπικό, προσλαμβάνουν μέσω διαγωνισμών, με συμβάσεις έργου, συνεργεία για τον καθαρισμό των δημοτικών οικοπέδων.

Όπως αναφέρει και στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, μόλις παρέλθει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό, τα συνεργεία του Δήμου ελέγχουν εάν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα των δημοτών και σε περίπτωση που εντοπιστεί μη συμμόρφωση, αναλαμβάνουν τον καθαρισμό του οικοπέδου έναντι αντιτίμου από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, ο οποίος θα επιβαρυνθεί και με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Η υποχρεωτική δήλωση των εργασιών καθαρισμού γίνεται στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Τι περιλαμβάνει ο απαιτούμενος καθαρισμός;

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

  • πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,
  • πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

  • πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και
  • η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχωρεί ο Αντώνης Σαουλίδης από το ΠΑΣΟΚ: «Η ηγεσία δεν μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Τυμπάκι: «Έφυγε» ο εμβληματικός κουρέας Γιάννης Χριστάκης – Ήταν ο παππούς του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

13:39ANNOUNCEMENTS

Stoiximan: Η Δύναμη Πίσω από την Αθλητική Προετοιμασία, Υποστήριξη και Κοινωνική Ευθύνη

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας»: Live η εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών

13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Άγονος» ο διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή - Δεν κατατέθηκαν προσφορές

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

13:24ANNOUNCEMENTS

Η Huawei φέρνει ανέπαφες πληρωμές στα Smartwatches της με το Curve Pay

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

13:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Sébastien Tellier έρχεται στο Release Athens x SNF Nostos 2026

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων - Καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης: Η Κομισιόν ανοίγει «παράθυρο» για γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης για υπόθεση ΓΣΕΕ: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

12:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου η συνεδρίαση για άρση ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Η ιστορική ευθύνη είναι πολύ πιο σημαντική και από την πολιτική και από τη νομική ευθύνη

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ -Το Ιράν σχεδιάζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε ενεργειακές υποδομές

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

12:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόντρα μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ για τη φέτα και την παρμεζάνα

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Προθεσμίες, πρόστιμα και η υποχρέωση των δήμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Προθεσμίες, πρόστιμα και η υποχρέωση των δήμων

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων - Καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ -Το Ιράν σχεδιάζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε ενεργειακές υποδομές

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: O τραυματίας Αμερικανός πιλότος στο Ιράν χρησιμοποίησε συσκευή Boeing για να στείλει σήμα στους διασώστες

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ