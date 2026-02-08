«Ενεργή Μάχη»: Οδηγός για τους καθαρισμούς οικοπέδων - Οι δηλώσεις, η παράταση και τα πρόστιμα

Ριζική αναθεώρηση του πλαισίου για την προληπτική πυροπροστασία φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπό τον τίτλο «Ενεργή Μάχη», η νέα ρύθμιση μετατρέπει το Εθνικό Μητρώο από μια απλή βάση δεδομένων σε ένα δυναμικό εργαλείο ελέγχου και άμεσης επέμβασης.

Παράταση έως τις 15 Ιουνίου και νέο χρονοδιάγραμμα

Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά τις προθεσμίες. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων έχουν πλέον περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση. Η περίοδος των εργασιών ορίζεται από την 1η Απριλίου, με τους υπόχρεους να έχουν την ευθύνη συντήρησης των χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Το νομοσχέδιο εισάγει την «καθετοποίηση» της διαδικασίας, μοιράζοντας σαφείς αρμοδιότητες:

Δήμοι: Αναλαμβάνουν την ενημέρωση των πολιτών και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων. Σε περίπτωση παράβασης, έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό .

Πυροσβεστική Υπηρεσία: Θα παρεμβαίνει κατόπιν καταγγελιών, θα επιβάλλει πρόστιμα και θα δίνει εντολή στους δήμους για άμεση αποκατάσταση της καθαριότητας.

Ορθολογισμός προστίμων και κλιμακωτές κυρώσεις

Το νέο πλαίσιο διαχωρίζει την «τυπική» από την «ουσιαστική» παράβαση.

Μη καθαρισμός: Πρόστιμο 1 ευρώ ανά τ.μ. , με κατώτατο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ .

Μη υποβολή δήλωσης (ενώ έχει γίνει καθαρισμός): Το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ .

Κίνητρο συμμόρφωσης: Προβλέπεται μείωση του προστίμου εάν ο ιδιοκτήτης διορθώσει την παράβαση άμεσα.

Μηχανισμός «express» για επικίνδυνα οικόπεδα

Για την αποφυγή γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, θεσμοθετείται η επείγουσα παρέμβαση. Εάν διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς (ειδικά σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας) και ο ιδιοκτήτης δεν συναινεί ή δεν εντοπίζεται, ο δήμος θα παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της Πυροσβεστικής.

Πρόνοια για τον «ψηφιακό αποκλεισμό» και τοπικές ιδιαιτερότητες

Το νομοσχέδιο λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών:

Φυσική υποβολή: Όσοι αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση με παραδοσιακά μέσα. Κλιματικές συνθήκες: Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών ανά περιοχή, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, το νομοσχέδιο ενσωμάτωσε παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ και της ΠΟΜΙΔΑ, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες είναι δίκαιοι και εφαρμόσιμοι, μετατρέποντας την πρόληψη από αποσπασματική πρακτική σε εθνική υποχρέωση.

