Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

Τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανούς Φωτίου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 49 ετών βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Ακολούθως, η σορός του θα μεταφερθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Αντί στεφάνων, η οικογένεια του εκλιπόντος ζητεί να ενισχυθεί το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

Σε ανάρτησή της, η βουλευτής της ΝΕΑΡ, ενημερώνει σχετικά:

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α' Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.

Ο γιος, Δημήτρης

Η μητέρα, Θεανώ

Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας».