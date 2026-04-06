Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

Με θλίψη αποχαιρετούν οι συνεργάτες του στον συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη» για τον Δήμο Αθηναίων, τον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανούς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Ο εκλιπών ήταν διακεκριμένος αρχιτέκτονας, ήταν παντρεμένος και είχε έναν γιο ηλικίας 17 ετών. Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΝΕΑΡ.

Ο Βασίλης Ρίζος γεννήθηκε και ζούσε στο Πολύγωνο, στο 7ο διαμέρισμα της Αθήνας. Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, με bachelor από το Λονδίνο. Ελεύθερος επαγγελματίας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Από το γυμνάσιο ενεπλάκη με κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις για το δημόσιο χώρο όπως το Πάρκο Βενιζέλου. Και αργότερα με ζητήματα που αφορούν το αστικό σχεδιασμό, την επανάχρηση κτιρίων και την αστική επίπλωση.

2012-17: μέλος, και 2017-18: Συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους» με σημαντική συμβολή στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

2018-19: μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», υπεύθυνος του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ολοκληρώθηκε με τα τεύχη δημοπράτησης του.

2019: υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη.

2019-23:συνεργασία σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

2021- 2026: μέλος ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων με μεγάλη δράση σε ζητήματα γειτονιάς και πόλης».

Η ανακοίνωση της «Ανοιχτής Πόλης»

«Η Ανοιχτή Πόλη αποχαιρετά συγκλονισμένη και με βαθιά θλίψη τον Βασίλη Ρίζο: Η ξαφνική απώλεια του Βασίλη Ρίζου μας συγκλόνισε. Αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, αλλά και με πλατιές πολιτικές και κοινωνικές αναζητήσεις, ο Βασίλης είχε πλούσια δράση σε ζητήματα πόλης και αστικού σχεδιασμού, καθώς και στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ένας πραγματικός σύντροφος, με διεισδυτική κριτική σκέψη και αγωνιστικότητα, ο Βασίλης Ρίζος υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και σταθερός συνοδοιπόρος με την Ανοιχτή Πόλη. Πάντα ευγενικός, πάντα κοντά μας με τις προτάσεις του, πάντα πρόθυμος να συνεισφέρει στον αγώνα για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική πόλη.

Τα λόγια είναι φτωχά. Σύντροφοι σαν τον Βασίλη Ρίζο είναι πολύτιμοι και η απώλεια τους δυσβάσταχτη – ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε μια τόσο δημιουργική ηλικία. Η θλίψη μας είναι βαθιά. Ελάχιστη οφειλή μας, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη δημοκρατική και αλληλέγγυα πόλη για την οποία πάλεψε κι εκείνος.

Ευχόμαστε δύναμη στη μητέρα του Θεανώ Φωτίου και στέλνουμε τα θερμότερα συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους του».

Η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον σύντροφο Βασίλη Ρίζο

Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της.

Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

Διαβάστε επίσης