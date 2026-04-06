Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

Με θλίψη αποχαιρετούν οι συνεργάτες του στον συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη» για τον Δήμο Αθηναίων, τον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανούς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Ο εκλιπών ήταν διακεκριμένος αρχιτέκτονας, ήταν παντρεμένος και είχε έναν γιο ηλικίας 17 ετών. Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΝΕΑΡ.

Ο Βασίλης Ρίζος γεννήθηκε και ζούσε στο Πολύγωνο, στο 7ο διαμέρισμα της Αθήνας. Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, με bachelor από το Λονδίνο. Ελεύθερος επαγγελματίας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Από το γυμνάσιο ενεπλάκη με κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις για το δημόσιο χώρο όπως το Πάρκο Βενιζέλου. Και αργότερα με ζητήματα που αφορούν το αστικό σχεδιασμό, την επανάχρηση κτιρίων και την αστική επίπλωση.

2012-17: μέλος, και 2017-18: Συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους» με σημαντική συμβολή στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

2018-19: μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», υπεύθυνος του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ολοκληρώθηκε με τα τεύχη δημοπράτησης του.

2019: υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη.

2019-23:συνεργασία σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

2021- 2026: μέλος ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων με μεγάλη δράση σε ζητήματα γειτονιάς και πόλης».

Η ανακοίνωση της «Ανοιχτής Πόλης»

«Η Ανοιχτή Πόλη αποχαιρετά συγκλονισμένη και με βαθιά θλίψη τον Βασίλη Ρίζο: Η ξαφνική απώλεια του Βασίλη Ρίζου μας συγκλόνισε. Αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, αλλά και με πλατιές πολιτικές και κοινωνικές αναζητήσεις, ο Βασίλης είχε πλούσια δράση σε ζητήματα πόλης και αστικού σχεδιασμού, καθώς και στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ένας πραγματικός σύντροφος, με διεισδυτική κριτική σκέψη και αγωνιστικότητα, ο Βασίλης Ρίζος υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και σταθερός συνοδοιπόρος με την Ανοιχτή Πόλη. Πάντα ευγενικός, πάντα κοντά μας με τις προτάσεις του, πάντα πρόθυμος να συνεισφέρει στον αγώνα για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική πόλη.

Τα λόγια είναι φτωχά. Σύντροφοι σαν τον Βασίλη Ρίζο είναι πολύτιμοι και η απώλεια τους δυσβάσταχτη – ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε μια τόσο δημιουργική ηλικία. Η θλίψη μας είναι βαθιά. Ελάχιστη οφειλή μας, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη δημοκρατική και αλληλέγγυα πόλη για την οποία πάλεψε κι εκείνος.

Ευχόμαστε δύναμη στη μητέρα του Θεανώ Φωτίου και στέλνουμε τα θερμότερα συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους του».

Η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον σύντροφο Βασίλη Ρίζο

Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της.

Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Oι «Φρουροί της Επανάστασης» επιτέθηκαν στο αμερικανικό πλοίο USS Tripoli

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασυμβίβαστο υπουργών: Πώς και πότε μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Μητσοτάκη – Τι ισχύει με τη μείωση του αριθμού βουλευτών

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις ανακοινώσεις από το ΥΠΕΝ για το βιομηχανικό ρεύμα

14:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5 ρυθμίσεις που κάνω σε κάθε κινητό Android για να αυξήσω την παραγωγικότητά μου

14:27ANNOUNCEMENTS

Η Allwyn ενισχύει τη μάχη κατά του καρκίνου εκσυγχρονίζοντας το νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» – Έργο-πρότυπο που ενισχύει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επισπεύσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις διαδικασίες, για να υπάρχει καθαρή εικόνα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Επίθεση στις πετροχημικές εγκαταστάσεις South Pars στο Ιράν - Τεχεράνη και Ουάσινγκτον έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, λέει το Reuters

14:15LIFESTYLE

Μαντόνα: Αναβιώνει το «Like A Virgin» στη Βενετία 40 χρόνια μετά

14:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Οι διορθώσεις στο Ε9 που μπορούν να ρίξουν τον λογαριασμό

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη - Είχαν αρπάξει αλυσίδα από τον λαιμό 69χρονου

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Αντιμετωπίζετε λάθος τις εποχιακές αλλεργίες: Δείτε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος προς Ελευσίνα - Πληροφορίες για τραυματίες

13:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Aνθρωποειδές ρομπότ επιδεικνύει ταχύτητα και πραγματική δεξιότητα

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας έκανε μία μικρή εξυπηρέτηση και επιβραβεύτηκε με… φιλοδώρημα 70.000 δολαρίων

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σελήνη το Artemis II: Aντίστροφη μέτρηση για το ρεκόρ που κόβει την ανάσα

13:43LIFESTYLE

Τέλος εποχής για την Άννα Βίσση: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ έπειτα από 10 χρόνια

13:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς στις 25 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή – αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου σε ηλικία 48 ετών

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Μάικλ Τζάκσον: Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες του με τρομαγμένα αγόρια και η αγωγή δισεκατομμυρίων

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρούσι: Μετά από καβγά με τον σύντροφό της «βούτηξε» από τον 4ο όροφο η 27χρονη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί το voucher

10:10ΕΘΝΙΚΑ

«Αν θέλουν πόλεμο…»: Ακραία ρητορική από τουρκικά ΜΜΕ – Νέες αιχμές Γκιουλέρ για Ελλάδα και Κύπρο

12:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τα τρία SOS για να λάβετε την επιδότηση για τα καύσιμα - Τι λέει από το υπουργείο

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 - «Σας μιλώ από καρδιάς δεν προέκυψα από πολιτική παρθενογένεση, ψεύτης όποιος βουλευτής ισχυρίζεται πως δεν κάνει εξυπηρετήσεις»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος προς Ελευσίνα - Πληροφορίες για τραυματίες

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σελήνη το Artemis II: Aντίστροφη μέτρηση για το ρεκόρ που κόβει την ανάσα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Επίθεση στις πετροχημικές εγκαταστάσεις South Pars στο Ιράν - Τεχεράνη και Ουάσινγκτον έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, λέει το Reuters

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό η καταβολή τους - Οι ημερομηνίες

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

11:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χρηστίδου ή Μάνεσης στην πρωινή ζώνη; Ποιοι «έπεσαν» κάτω από το 5%

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Ιωάννινα - Λέκκας: «Θα συνεχιστούν οι δονήσεις, αλλά δεν ανησυχούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ