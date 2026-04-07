Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

Snapshot Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης δήλωσε ότι η Οικονομική Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι και την εταιρία του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και λογαριασμοί του, χωρίς να του έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα της έρευνας.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δράση, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία επίσημη κατηγορία ή κλήση για εξηγήσεις σχετικά με τις «βάσιμες υπόνοιες» ξεπλύματος χρήματος.

Η ΕΡΤ αποφάσισε να αναστείλει τη συνεργασία με τον Κακούση κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταγγέλλοντας τη σύμβασή του με αιτιολογία τη διακοπή παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του.

Ο Κακούσης επισημαίνει ότι οι συνομιλίες του, που εμπίπτουν στο δημοσιογραφικό απόρρητο, έχουν ήδη κατασχεθεί και είναι προσβάσιμες στις αρχές, ελπίζοντας ότι θα τηρηθεί το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της ΓΣΕΕ, περιγράφοντας έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στο σπίτι και την έδρα της εταιρίας του, καθώς και τη δέσμευση λογαριασμών και εξοπλισμού του.

Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ακόμη γνώση του πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, ενώ καταγγέλλει και την απόφαση της ΕΡΤ να αναστείλει τη συνεργασία τους εν μέσω της έρευνας.

Όπως αναφέρει «οκτώ ολόκληρες εβδομάδες μετά την δημόσια διαπόμπευσή μου από αυτές τις διαρροές, επισκέφθηκε το σπίτι μου (που είναι και έδρα της εταιρίας μου) κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας και ερεύνησε το χώρο για να βρει στοιχεία της «παράνομης» δράσης μου.

Έως σήμερα – δυο μήνες μετά τη διαρροή των αγνών υποψιών της Αρχής- δεν έχει έρθει στα χέρια μου το περίφημο πόρισμα Βουρλιώτη αν και έχω υποβάλει σχετικό αίτημα. Άρα, αγνοώ πώς στοιχειοθετούνται οι «βάσιμες υπόνοιες» του με βάση οποίες διασύρθηκα. Θεωρώ περιττό να διευκρινίσω ότι σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα παρείχα» σημειώνει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση:

«Δύο μήνες μετά την αποκάλυψη του «σκανδάλου» της ΓΣΕΕ, με τη συμμετοχή δημοσιογράφου που «ξέπλενε μαύρο χρήμα» όπως έλεγαν οι διαρροές της αρμόδιας Αρχής, νιώθω την ανάγκη να πω και εγώ δυο κουβέντες.

Πριν λίγες ημέρες, οκτώ ολόκληρες εβδομάδες μετά την δημόσια διαπόμπευσή μου από αυτές τις διαρροές, επισκέφθηκε το σπίτι μου (που ειναι και έδρα της εταιρίας μου) κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας και ερεύνησε το χώρο για να βρει στοιχεία της «παράνομης» δράσης μου.

Για να πω την αλήθεια, αν έπρεπε να στοιχηματίσω ποια θα ήταν η πιο πιθανή ημέρα για να γίνει μια τέτοια επιχείρηση, θα πόνταρα από διαίσθηση την περασμένη Παρασκευή. Όπως η «αποκάλυψη» της Αρχής, έτσι και η συγκεκριμένη (δημοσιοποιημένη) έρευνα, έτυχε να συμπέσουν με αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Συμπτώσεις, θα πει κανείς και προχωρώ παρακάτω:

Οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί, μου ζήτησαν με βάση τις εντολές που είχαν «όλα τα στοιχεία της συνεργασίας μου με την ΔΥΠΑ».

Τους εξήγησα ότι με την ΔΥΠΑ όχι μόνο δεν έχω καμία συνεργασία αλλα αγνοώ ακόμα και που βρίσκονται τα γραφεία της.

Αφού έκαναν την έρευνα τους, πήραν στοιχεία από την συνεργασία μου με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ που είχα ήδη ταξινομήσει για να προετοιμάσω την επιχειρηματολογία μου και τα οποία στο σύνολο τους είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή όπου απαιτείται από το νόμο . Δηλαδή ήταν ήδη προσβάσιμα σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Κατέσχεσαν επίσης το κινητό μου τηλέφωνο και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσα για τη δουλειά μου, προκειμένου να ελέγξουν τις συνομιλίες μου.

Έως σήμερα - δυο μήνες μετά τη διαρροή των αγνών υποψιών της Αρχής- δεν έχει έρθει στα χέρια μου το περίφημο πόρισμα Βουρλιώτη αν και έχω υποβάλει σχετικό αίτημα.

Άρα, αγνοώ πώς στοιχειοθετούνται οι «βάσιμες υπόνοιες» του με βάση οποίες διασύρθηκα. Θεωρώ περιττό να διευκρινίσω ότι σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα παρείχα.

Σε αυτό το σημείο, θα ήταν άδικο να μην επισημάνω τα γρήγορα αντανακλαστικά του εργοδότη μου, της ΕΡΤ, ο οποίος μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, μού κοινοποίησε την Παρασκευή εξώδικο με την καταγγελία της Σύμβασης μας, σπεύδοντας πρώτος από όλους να με στιγματίσει.

Είχε προηγηθεί το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου η εφεύρεση του όρου «αναστολή συμβατικής σχέσης με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημερωσης» και ακολούθησε η απόφαση …σε δεύτερο βαθμό με την οποία κρίθηκα …ένοχος! Το τεκμήριο αθωότητας στα καλύτερα του!

Ως αιτία της καταγγελίας αναφέρεται ότι σταμάτησα δήθεν να παρέχω τις υπηρεσίες που προέβλεπε η σύμβαση …την οποία πάγωσαν οι ίδιοι!

ΥΓ: Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, κανείς δεν μου καταλόγισε ποτέ ότι εξέθεσα πηγές που με εμπιστεύθηκαν ή ότι δεν τήρησα το off the record. Αυτή τη στιγμή όμως το σύνολο των παλιών γραπτών συνομιλιών μου είναι προσβάσιμο σε παράγοντες που -πιστεύω- ότι θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας τους…

Ελπίζω το δημοσιογραφικό απόρρητο να έχει την τύχη του τεκμηρίου αθωότητας…»

