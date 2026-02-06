Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Αναστέλλω τη δημοσιογραφική δραστηριότητα, δεν έχω παρανομήσει

Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές, γράφει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου.

Στην ίδια ανάρτηση, ο δημοσιογράφος, που έως πριν από λίγες ημέρες ήταν παρουσιαστής σε εκπομπή της ΕΡΤ, αναφέρει ότι αναστέλλει τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα και τονίζει πως δεν έχει παρανομήσει στην υπόθεση αυτή.

«Πριν από δύο ημέρες, ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων», γράφει ο Γιώργος Κακούσης και συνεχίζει: «Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ».

«Εξ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες», αναφέρει, λέγοντας πως «συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο».

«Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευτεί κανείς!», κλείνει τη δήλωσή του ο Γιώργος Κακούσης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

Νωρίτερα, η ΕΡΤ είχε ενημερώσει ότι ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος στην υπόθεση Παναγόπουλου απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, από τη διοίκηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και σε συνεννόηση με τον δημοσιογράφο, αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών. Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση έδειξε άμεσα τα απαιτούμενα αντανακλαστικά για τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Σε επικοινωνία με τον δημοσιογράφο, το Newsbomb.gr πληροφορήθηκε ότι ο Γιώργος Κακούσης υπέβαλλε ο ίδιος αίτημα για άδεια από την εργασία του, προκειμένου να μπορέσει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδείξουν, όπως δηλώνει, ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά μόνο νόμιμες συμβάσεις με τους ελεγχόμενους φορείς, για τις οποίες οι χρηματοροές είναι επισήμως κατατεθημένες και τιμολογημένες.

Η αποκάλυψη ότι μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ελέγχονται κι άλλα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος με εκπομπή στην τηλεόραση,έγινε το βράδυ της Πέμπτης, στο Mega.

Συγκεκριμένα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA με τη Ράνια Τζίμα, το βράδυ της Πέμπτης, παρουσιάστηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πόρισμα της Αρχής. Καθώς η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου συνομιλούσε με τους συναδέλφους της, Ιωάννα Μάνδρου και Αλέξανδρο Κλώσσα, ήρθε να προστεθεί μια ακόμα πληροφορία στο εν λόγω θέμα. Η Ράνια Τζίμα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Να ξεκινήσω από μια πληροφορία που μας ήρθε τώρα. Ότι μέσα στα πρόσωπα που ελέγχονται είναι και δημοσιογράφος; Δημοσιογράφος της ΕΡΤ;»… «Ναι, δημοσιογράφος που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ. Είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ και ερευνάται για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Είναι μεταξύ των ονομάτων που ερεύνησε η Αρχή ξεπλύματος για το μαύρο χρήμα», επισήμανε ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις της διοίκησης της δημόσιας τηλεόρασης ήταν άμεσες και από την πρώτη στιγμή άνθρωποί της ήρθαν σε επαφή με τον δημοσιογράφο.

Διαβάστε επίσης