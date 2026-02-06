ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος στην υπόθεση Παναγόπουλου απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, όπως ενημερώνει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, από τη διοίκηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και σε συνεννόηση με τον δημοσιογράφο, αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών. Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση έδειξε άμεσα τα απαιτούμενα αντανακλαστικά για τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Σε επικοινωνία με τον δημοσιογράφο, το Newsbomb.gr πληροφορήθηκε ότι ο εμπλεκόμενος στην προκαταρκτική έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπέβαλλε ο ίδιος αίτημα για άδεια από την εργασία του, προκειμένου να μπορέσει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδείξουν, όπως δηλώνει, ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά μόνο νόμιμες συμβάσεις με τους ελεγχόμενους φορείς, για τις οποίες οι χρηματοροές είναι επισήμως κατατεθημένες και τιμολογημένες.

Η αποκάλυψη ότι μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ελέγχονται κι άλλα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος με εκπομπή στην τηλεόραση,έγινε το βράδυ της Πέμπτης, στο Mega.

Συγκεκριμένα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA με τη Ράνια Τζίμα, το βράδυ της Πέμπτης, παρουσιάστηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πόρισμα της Αρχής. Καθώς η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου συνομιλούσε με τους συναδέλφους της, Ιωάννα Μάνδρου και Αλέξανδρο Κλώσσα, ήρθε να προστεθεί μια ακόμα πληροφορία στο εν λόγω θέμα. Η Ράνια Τζίμα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Να ξεκινήσω από μια πληροφορία που μας ήρθε τώρα. Ότι μέσα στα πρόσωπα που ελέγχονται είναι και δημοσιογράφος; Δημοσιογράφος της ΕΡΤ;»… «Ναι, δημοσιογράφος που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ. Είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ και ερευνάται για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Είναι μεταξύ των ονομάτων που ερεύνησε η Αρχή ξεπλύματος για το μαύρο χρήμα», επισήμανε ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις της διοίκησης της δημόσιας τηλεόρασης ήταν άμεσες και από την πρώτη στιγμή άνθρωποί της ήρθαν σε επαφή με τον δημοσιογράφο.

