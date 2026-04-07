Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στα Μετέωρα όταν μια γυναίκα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tameteora.gr η γυναίκα βρισκόταν σε ιερά μονή των Μετεώρων - δίχως να έχει αποσαφηνιστεί σε ποια - όταν βρέθηκε στο κενό και προσέκρουσε πάνω σε βράχους. Η γυναίκα από την σφοδρή πτώση έχασε τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης της άτυχης γυναίκας.

