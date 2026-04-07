Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης της άτυχης γυναίκας - Έρευνες διεξάγουν οι Αρχές 

Η Ιερά Μονή Μετεώρων

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στα Μετέωρα όταν μια γυναίκα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tameteora.gr η γυναίκα βρισκόταν σε ιερά μονή των Μετεώρων - δίχως να έχει αποσαφηνιστεί σε ποια - όταν βρέθηκε στο κενό και προσέκρουσε πάνω σε βράχους. Η γυναίκα από την σφοδρή πτώση έχασε τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης της άτυχης γυναίκας.

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχωρεί ο Αντώνης Σαουλίδης από το ΠΑΣΟΚ: «Η ηγεσία δεν μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Τυμπάκι: «Έφυγε» ο εμβληματικός κουρέας Γιάννης Χριστάκης – Ήταν ο παππούς του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

13:39ANNOUNCEMENTS

Stoiximan: Η Δύναμη Πίσω από την Αθλητική Προετοιμασία, Υποστήριξη και Κοινωνική Ευθύνη

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας»: Live η εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών

13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Άγονος» ο διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή - Δεν κατατέθηκαν προσφορές

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

13:24ANNOUNCEMENTS

Η Huawei φέρνει ανέπαφες πληρωμές στα Smartwatches της με το Curve Pay

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

13:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Sébastien Tellier έρχεται στο Release Athens x SNF Nostos 2026

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων - Καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης: Η Κομισιόν ανοίγει «παράθυρο» για γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης για υπόθεση ΓΣΕΕ: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

12:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου η συνεδρίαση για άρση ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Η ιστορική ευθύνη είναι πολύ πιο σημαντική και από την πολιτική και από τη νομική ευθύνη

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ -Το Ιράν σχεδιάζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε ενεργειακές υποδομές

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

12:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόντρα μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ για τη φέτα και την παρμεζάνα

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Προθεσμίες, πρόστιμα και η υποχρέωση των δήμων

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Προθεσμίες, πρόστιμα και η υποχρέωση των δήμων

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων - Καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ -Το Ιράν σχεδιάζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε ενεργειακές υποδομές

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: O τραυματίας Αμερικανός πιλότος στο Ιράν χρησιμοποίησε συσκευή Boeing για να στείλει σήμα στους διασώστες

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

