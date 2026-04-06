Μαρούσι: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της 27χρονης από τον 4ο όροφο - Ανακρίνεται ο σύντροφός της

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο σύντροφος της 27χρονης που έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος τετάρτου ορόφου στην οδό Αγράφων στο Μαρούσι.

Η γυναίκα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας που διέμενε με τον συνομήλικο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, παρά την πτώση της από τα 12 μέτρα, η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Το μυστήριο συμβάν, έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (5/4) όταν η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και βρέθηκε στο κενό. Η τέντα στο ακριβώς από κάτω διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, ανέκοψε την πτώση της και η γυναίκα ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της για να πέσει αυτή τη φορά στο κενό.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και τον ανακρίνουν για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε η γυναίκα στο κενό. Εξάλλου, φως στα αίτια της πτώσης, αναμένεται να δώσει και η κατάθεση της ίδιας της 27χρονης όταν θα είναι σε θέση να μιλήσει στους αξιωματικούς της ασφάλειας που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

