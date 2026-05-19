Άραχθος: Αίσιο τέλος για τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα και οι δύο ανήλικοι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια 

Newsbomb

Άραχθος: Αίσιο τέλος για τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

Ο Άραχθος ποταμός 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαϊου, όταν δύο 13χρονοι εγκλωβίστηκαν στην κοίτη του ποταμού Άραχθου, αδυνατώντας να βγουν μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, στη στεριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο παιδιά ανέφεραν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη του Άραχθου, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και για τον απεγκλωβισμό των δύο ανήλικων στο σημείο έσπευσαν 12 Πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ υπήρξε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να είναι έτοιμος να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου σε περίπτωση που χρειαζόταν να ανακοπεί η ροή του νερού για τη διευκόλυνση των διασωστών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΚΟΣΜΟΣ

115.000 θέσεις και 460 εκατ. ευρώ: Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου για το Μουντιάλ του 2030

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων - Ελάχιστο χρέος μας»

10:00ΥΓΕΙΑ

«Τροφή για Συζήτηση»: Η νέα σειρά vidcast/podcast του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν ασκήσεις για την προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας- Όλος ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD ψάχνει ευρωπαϊκά εργοστάσια και ιστορικές μάρκες

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Βελτιωμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, μείωση των παράνομων διελεύσεων και πρόοδος στις επιστροφές»

09:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αγρίνιο: Καταδίκες στο Εφετείο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που άφησε μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς κράτα τα χέρια στις τσέπες σου

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Άραχθος: Αίσιο τέλος για τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

09:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Μήνυμα… αντεπίθεσης από Γιαννακόπουλο – «Πάμε τώρα και για το πρωτάθλημα»

09:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αεροπορική εταιρία απαγόρευσε την είσοδο στις πτήσεις της σε «ανθρωποειδή» ρομπότ

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες σε πυροβολισμούς στο Ελ Εχίδο

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

09:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι 2 λόγοι που οι έξυπνοι άνθρωποι αισθάνονται πιο μόνοι, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

08:53ΚΟΣΜΟΣ

El Niño - Επιστήμονες προειδοποιούν: 8 στα 10 κλιματικά μοντέλα δείχνουν το ακραίο σενάριο

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση του Αφγανιστάν: Πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν - Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο-γροθιά για τη Γενοκτονία των Ποντίων που συγκλονίζει: Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά για τις σημερινές γενιές – Οι δημιουργοί μιλάνε στο Newsbomb

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

08:05ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος δίνει ελπίδες για την πρόληψη του καρκίνου στο πάγκρεας - Ο καθηγητής Αντώνης Βεζάκης μιλά για την πειραματική μέθοδο που εφαρμόζεται στο Αιρεταίειο νοσοκομείο

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που άφησε μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας- Όλος ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ