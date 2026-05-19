Άραχθος: Αίσιο τέλος για τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαϊου, όταν δύο 13χρονοι εγκλωβίστηκαν στην κοίτη του ποταμού Άραχθου, αδυνατώντας να βγουν μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, στη στεριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο παιδιά ανέφεραν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη του Άραχθου, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και για τον απεγκλωβισμό των δύο ανήλικων στο σημείο έσπευσαν 12 Πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ υπήρξε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να είναι έτοιμος να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου σε περίπτωση που χρειαζόταν να ανακοπεί η ροή του νερού για τη διευκόλυνση των διασωστών.

