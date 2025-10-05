Συγκλονίζει ο Γκόγκα Λεντιάν για την τραγωδία με τα δύο νεκρά παιδιά στον Άραχθο: Πίστευα θα ζήσουν

Στο ραδιόφωνο της ErtnewsRadio 105.8 και στην εκπομπή «Ραντάρ» του Μάκη Πολλάτου και της Ντόνα Δρούτσα μίλησε το πρωί της Κυριακής (5/10) ο Γκόγκα Λεντιάν.

Ο Γκόγκα Λεντιάν είναι ο άνθρωπος που στις Αρχές Ιουνίου βούτηξε στις αρχές Ιουνίου στα παγωμένα νερά του Αράχθου για να σώσει δύο αγοράκια που πνίγονταν στα νερά καθώς προσπάθησαν να διασχίσουν κάθετα το ποτάμι με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από το δυνατό ρεύμα.

Ο κ. Λεντιάν έδωσε πραγματική μάχη και αφού βούτηξε δύο φορές στο ποτάμι κατάφερε να βγάλει από τον βυθό τα δύο παιδιά τα οποία ωστόσο δεν είχαν τις αισθήσεις τους καθώς παρέμειναν για αρκετή ώρα μέσα στο νερό.

Η οικογένεια του 12χρονου και του 14χρονου όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός τους και πάρα τον πόνο και τη θλίψη τους έλαβαν τότε την γενναία απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων.

Η Πολιτεία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες τίμησαν την ανιδιοτελή προσπάθεια του Γκόγκα Λεντιάν να σώσει τα παιδιά προσφέροντάς του την ελληνική ιθαγένεια σε μία τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Οι πρώτες δηλώσεις του Γκόγκα Λεντιάν και ενώ δεν είχε γίνει ακόμη γνωστό ότι τα δύο παιδιά είχαν φύγει από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών και υπήρχε αγωνία για την εξέλιξη της υγείας τους, είχαν προκαλέσει αίσθηση. «Έκανα ότι καλό μπορούσα, σκέφτομαι τα παιδιά μου, να μην χρειαστεί σε κανέναν», είχε πει.

«Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το έκανα με όλη την καρδιά μου», ανέφερε μιλώντας στον δημοσιογράφο ο κ Λεντιάν.

Ο «ήρωας του Αράχθου»

Η αυτοθυσία, η πράξη αυτή ανθρωπιάς ήταν κάτι που έκανε τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο να τον χαρακτηρίσουν ως τον «ήρωα του Αράχθου».

Μάλιστα όπως αποκάλυψε στη συνέχεια της συζήτησης με τους δημοσιογράφους, ο Γκόγκα Λεντιάν είχε υποστεί και σωματικές βλάβες από την προσπάθεια που κατέβαλε για να βγάλει τα παιδιά στην επιφάνεια εξαιτίας του εκτεταμένου χρόνου που παρέμεινε να μείνει κάτω από το νερό.

«Έβγαλα αίμα από το στόμα και πήρε ο υπουργός Υγείας (Άδωνις Γεωργιάδης) τηλέφωνο και ήρθε αμέσως ασθενοφόρο. Τώρα είμαι καλά πήρα κάτι χάπια αλλά που και που μπλοκάρω πάλι, πρέπει να πάω να κάνω εξετάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα αν έχει σήμερα επικοινωνία με τις οικογένειες των παιδιών που προσπάθησε να σώσει ο Γκοντιάν απάντησε: «Ναι, ναι, κάθε μέρα. Η οικογένεια του Αλβανού μένει εδώ και η άλλη οικογένεια του Σπύρου με παίρνουν τηλέφωνο συχνά να πάω σπίτι τους για καφέ».

«Τους στηρίζετε και είστε κοντά τους. Πώς αισθάνεστε, τι σημαίνει για σας ότι πήρατε την ελληνική ιθαγένεια;», ερωτήθηκε με τον ίδιο να απαντά:

«Νοιώθω χαρούμενος γιατί ήρθα 17 χρονών στην Ελλάδα και είμαι 41. Μεγάλωσα εδώ, είναι η δεύτερη μου χώρα. Ευχαριστώ πολύ», ανέφερε αρχικά συμπληρώνοντας στη συνέχεια: «Για μας είναι λίγο δύσκολο να πάρουμε την ελληνική υπηκοότητα, δεν ξέρω ποιος φταίει αλλά είναι δύσκολο. Είμαι χαρούμενος».

Αίσθηση είχε προκαλέσει επίσης και η δήλωση του κ. Λεντιάν ότι «τα παιδιά, είναι παιδιά, δεν έχει σχέση η υπηκοότητα», αναφορικά με την ηρωική του πράξη.

«Πίστευα ότι θα ζήσουν»

«Εγώ πίστευα ότι θα ζήσουν, γιατί δεν ήξερα πόση ώρα ήταν μέσα και εγώ έκανα αυτό που έκανα. Τώρα είναι οι γιατροί και ο Θεός να τους βοηθήσουν να ζήσουν τα παιδιά» ανέφερε για τις πρώτες του σκέψεις μετά τη διάσωση των παιδιών από τον ποταμό Άραχθο.

Αμέσως μετά έγινε αναφορά για το τατουάζ που έκανε στην πλάτη του ο Γκόγκα Λεντιάν μετά το περιστατικό. Ο Έλληνας πλέον Γκόγκα Λεντιάν έκανε στην πλάτη του ένα τατουάζ με τον ίδιο να κρατά τα δύο παιδιά, τον Νίσι και τον Σπύρο, στην αγκαλιά του. Και οι τρεις φιγούρες είχαν φτερά αγγέλου.

«Έκανα το τατουάζ πάνω μου με όλη μου την καρδιά και θα είναι πάντα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να το ξεχάσω», ανέφερε ο κ. Λεντιάν.

Ο άνδρας κλήθηκε στην συνέχεια να απαντήσει σε μία εξειδικευμένη ερώτηση:

«Είμαστε μια νησιωτική χώρα, η ζωή σας η οικογένεια σας είναι εδώ, τα παιδιά σας είναι εδώ. Πιστεύεται ότι πρέπει να αλλάξει κάτι; πιστεύεται ότι πρέπει όλα τα παιδιά να μάθουν να κολυμπούν από τα πρώτα σχολικά χρόνια ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι παρόμοιο;», ερωτήθηκε στην οποία ο κ Λεντιάν απάντησε:

«Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα στις οικογένειες, να κοιτάνε τα παιδιά και να μην κοιτάνε μόνο τη δουλειά και τα κινητά γιατί μετά έρχεται μεγάλος πόνος, Θέλουνε λίγο προσοχή τα παιδιά γιατί έχουν ξεφύγει κάτι τα πράγματα που δυστυχώς είναι δύσκολο να μαζεύουν τα παιδιά. Εκεί είχε βάλει πινακίδα η ΔΕΗ που λέει απαγορεύτε το κολύμπι. Αλλά ήταν παιδιά, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Πρέπει να τα προσέξουμε και τα παιδιά δεν ακούνε τους γονείς τους και μετά ο πόνος είναι μεγάλος γιατί γονιός είμαι και γω».

Ο Γκόγκα Λεντιάν στη συνέχεια σχολίασε την σημερινή κοινωνία αναφέροντας πως θα πρέπει να υπάρχει ανθρωπιά και πως θα πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.

«Είναι δύσκολο στις μέρες μας δεν υπάρχει αγάπη, δεν ξέρω τι γίνεται αλλά πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τον άλλον όταν το έχει ανάγκη και να μην το σκεφτόμαστε», τόνισε.

Ο Γκόγκα Λεντιάν αναφέρθηκε επίσης και στην συζήτηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αμέσως μετά μόλις έλαβε την ελληνική υπηκοότητα. Ο ανέφερε ο πρωθυπουργός του είπε «μπράβο» για την ηρωική του πράξη και πως «αξίζεις περισσότερα». Μάλιστα ο κ. Λεντιάν ανέφερε πως ο πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε και για τον ίδιο και πως αν έχει ανάγκη από ψυχολόγους να μην διστάσει να ζητήσει βοήθεια. Συγκεκριμένα του είπε: «Ότι και να χρειαστείς η Ελλάδα είναι μαζί σου γιατί τώρα είσαι Έλληνας. Ότι θες, εδώ ήμαστε».

Σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι παρά την περιπέτειά του φαίνεται ότι είναι δυνατός άνθρωπος με μεγαλείο ψυχής ανέφερε:

«Τι να κάνω, έχω δύο παιδιά και εγώ. Το έκανα σαν να ήταν τα παιδιά μου. Δεν σκέφτηκα τη ζωή μου και την οικογένεια μου. Γιατί είχε κόσμο και εκείνη τη στιγμή και μπορεί να με έπιασε η τρέλα που βούτηξα και μπήκα μέσα. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Ήταν σα να μου έστειλε μήνυμα ο Θεός ότι πρέπει να τα βγάλω», σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας με τους δημοσιογράφους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ήταν χαρακτηριστικό οι αναστεναγμοί του προτού απαντήσει ή σχολιάσει κάτι, γεγονός που δείχνει ότι έκανε ότι μπορούσε και ότι ακόμη και σήμερα σκέφτεται και προσπαθεί να καταφέρει να ξεπεράσει το τραγικό συμβάν.

«Τα παιδιά ζουν στην καρδιά μου και στις καρδιές των οικογενειών τους. Θα ζούνε μια ζωή σε μένα. Περνάω λίγο δύσκολα αυτόν τον καιρό, θα το ξεπεράσω», ανέφερε καταλήγοντας ο Γκόγκα Λεντιάν δείχνοντας για άλλη μία φορά μεγαλείο ψυχής.

