Ιαπωνία: Συνελήφθησαν δύο Αμερικανοί που εισέβαλαν στο κλουβί του viral πιθήκου Punch

Ο ένας μπήκε στον χώρο των πιθήκων ενώ ο άλλος κατέγραφε βίντεο -  Έκτακτα μέτρα ασφαλείας μετά το περιστατικό

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Δύο Αμερικανοί συνελήφθησαν στην Ιαπωνία μετά από εισβολή στον χώρο των πιθήκων του ζωολογικού κήπου Ichikawa, όπου φιλοξενείται ο διάσημος πίθηκος Punch.
  • Ο ένας από τους συλληφθέντες ανέβηκε στον φράχτη και μπήκε στον χώρο των πιθήκων, ενώ ο άλλος βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για «βίαιη παρεμπόδιση εργασίας», κατηγορία που αρνούνται, και αρχικά προσπάθησαν να δώσουν ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας.
  • Ο ζωολογικός κήπος έλαβε έκτακτα μέτρα ασφαλείας, όπως περιορισμό πρόσβασης, εγκατάσταση δίχτυων αποτροπής εισβολών και μόνιμες περιπολίες.
  • Το περιστατικό σημειώνεται σε περίοδο αύξησης τουριστών στην Ιαπωνία, όπου έχουν καταγραφεί και άλλες συλλήψεις ξένων για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Συνελήφθησαν την Κυριακή (17/5) στην Ιαπωνία, δύο Αμερικανοί πολίτες, έπειτα από επεισόδιο σε ζωολογικό κήπο όπου ένας από αυτούς εισέβαλε στον χώρο των πιθήκων που φιλοξενεί τον διάσημο μικρό πίθηκο Punch - τον πίθηκο που έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Ichikawa, την οποία μετέδωσε το ιαπωνικό δίκτυο TBS News, οι συλληφθέντες είναι ο 24χρονος Reid Jahnai Dayson, φοιτητής πανεπιστημίου, και ο 27χρονος Neal Jabahri Duan, ο οποίος δήλωσε τραγουδιστής.

Πήδηξε μέσα στο περίφραγμα των πιθήκων

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Dayson σκαρφάλωσε πάνω από τον φράχτη και κατέβηκε σε μια ξερή τάφρο γύρω από το ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας των πιθήκων.

Την ίδια στιγμή, ο 27χρονος Duan φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ένα άτομο να σκαρφαλώνει στον φράχτη φορώντας ένα τεράστιο emoji κεφάλι με γυαλιά ηλίου, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους πιθήκους, οι οποίοι άρχισαν να τρέχουν μακριά.

Παρότι οι δύο άνδρες δεν πλησίασαν άμεσα τα ζώα, υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου τους ακινητοποίησαν γρήγορα.

Οι κατηγορίες των υπόπτων

Οι δύο Αμερικανοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «βίαιη παρεμπόδιση εργασίας», κατηγορία που οι ίδιοι αρνούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είχαν μαζί τους επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, ενώ αρχικά προσπάθησαν να δώσουν ψεύτικα ονόματα στις αρχές.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στον ζωολογικό κήπο

Ο Ζωολογικός Κήπος Ichikawa ανακοίνωσε μέσω X ότι από την Τρίτη θα περιοριστεί η πρόσβαση στο σημείο όπου βρίσκεται ο Punch.

Παράλληλα, θα εγκατασταθούν ειδικά δίχτυα αποτροπής εισβολών, θα υπάρχουν μόνιμες περιπολίες στον χώρο ενώ η διοίκηση εξετάζει ακόμη και την πλήρη απαγόρευση βιντεοσκόπησης στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου τόνισαν επίσης ότι «δεν παρατηρήθηκε καμία ανωμαλία στην κατάσταση των ζώων» μετά το περιστατικό.

Ο διάσημος Punch

Ο μικρός πίθηκος Punch έγινε viral παγκοσμίως όταν ο ζωολογικός κήπος δημοσίευσε φωτογραφίες του να αγκαλιάζει ένα λούτρινο ουρακοτάγκο από την IKEA για παρηγοριά, αφού η μητέρα του τον είχε απορρίψει.

Ο Punch γεννήθηκε τον Ιούλιο και μεγάλωσε σε τεχνητό περιβάλλον. Νωρίτερα φέτος ξεκίνησε εκπαίδευση ώστε να μπορέσει να επανενταχθεί στην ομάδα των πιθήκων.

Η ιστορία του συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους στα social media και δημιούργησε φανατικό κοινό με το hashtag #HangInTherePunch.

Αυξάνονται τα περιστατικά με τουρίστες στην Ιαπωνία

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ιαπωνία δέχεται πρωτοφανή αριθμό τουριστών, με αρκετούς κατοίκους να εκφράζουν δυσαρέσκεια για ανάρμοστη συμπεριφορά ξένων επισκεπτών.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ξένοι content creators συλλαμβάνονται στη χώρα. Πέρυσι, Ουκρανός YouTuber με πάνω από 6,5 εκατομμύρια subscribers συνελήφθη επειδή έκανε livestream ενώ εισέβαλε σε σπίτι μέσα στη ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα.

Το 2023, ο Αμερικανός streamer Johnny Somali συνελήφθη επίσης για παράνομη είσοδο σε εργοτάξιο στην Ιαπωνία.

