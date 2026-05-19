NBA: Ο «τρομακτικός» Γουεμπανιάμα «διέλυσε» τους Θάντερ – 1-0 οι Σπερς στη δεύτερη παράταση!

Οι Σπερς λύγισαν 122-115 την Οκλαχόμα σε ματς-θρίλερ με δύο παρατάσεις και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης των NBA playoffs, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα (41π., 24ριμπ.).

Βίκτορ Γουεμπανιάμα
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε «τρομακτική εμφάνιση» εμφάνιση με 41 πόντους και 24 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στη νίκη με 122-115 απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στον πρώτο τελικό της Δύσης στα NBA Playoffs, ο οποίος κρίθηκε στη δεύτερη παράταση.

Ο νεαρός σταρ των Σπερς «σφράγισε» τη νίκη στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης παράτασης με δύο εντυπωσιακά καρφώματα, το ένα μάλιστα συνοδεύτηκε από φάουλ και κατέληξε σε έμμεσο τρίποντο. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη του Σαν Αντόνιο απέναντι στην Οκλαχόμα στις έξι φετινές αναμετρήσεις τους.

Σημαντική συμβολή είχε κι ο Ντίλαν Χάρπερ με 24 πόντους και επτά κλεψίματα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στα playoffs για τους Σπερς. Ο Στέφον Καστλ πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ οι Ντέβιν Βασέλ και Κέλντον Τζόνσον σημείωσαν από 13. Ο Τζούλιαν Σαμπανί ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, με τους Σπερς να αγωνίζονται χωρίς τον ΝτεΆαρον Φοξ λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.

Ο Γουεμπανιάμα, σε ηλικία 22 ετών και 134 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των playoffs του NBA με τουλάχιστον 40 πόντους και 20 ριμπάουντ σε έναν αγώνα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ από τους τελικούς του 1970.

Για τους Θάντερ, ο Άλεξ Καρούσο ήταν εξαιρετικός, ερχόμενος από τον πάγκο, με 31 πόντους, στη δεύτερη κορυφαία επιθετική βραδιά της καριέρας του. Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς επέστρεψε μετά από απουσία έξι αγώνων λόγω τραυματισμού και πέτυχε 26 πόντους, ενώ ο Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 12 ασίστ, αλλά με μόλις 7/23 σουτ εντός παιδιάς.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι Σπερς προηγήθηκαν με διαφορά 10 πόντων λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, όμως οι Θάντερ επέστρεψαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση. Στο φινάλε της τέταρτης περιόδου, ο Τσετ Χόλμγκρεν σταμάτησε την προσπάθεια του Γουεμπανιάμα, ο οποίος πήγε να σημειώσει νικητήριο καλάθι.

Στην πρώτη παράταση, ο Γάλλος σούπερ σταρ απάντησε με ένα τεράστιο τρίποντο από πολύ μεγάλη απόσταση, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ισοφαρίζοντας και στέλνοντας το παιχνίδι σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο.

Οι Σπερς κράτησαν τον έλεγχο στη δεύτερη παράταση κι έφτασαν στο break μέσα στην Οκλαχόμα, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών της Δύσης. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/05) στην έδρα των Θάντερ.

