Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες σε πυροβολισμούς στο Ελ Εχίδο
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις άλλοι, συμπεριλαμβανομένων δύο ανηλίκων, τραυματίστηκαν σοβαρά αργά τη Δευτέρα σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Ελ Εχίδο στην Ισπανία.
Ο δράστης, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, παραμένει ασύλληπτος και φέρεται να είχε σχέση με τα θύματα που πυροβόλησε.
Αξιωματικοί της Πολιτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Ταχείας Δράσης, καθώς και ομάδες διάσωσης έχουν μεταβεί στο σημείο για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα.
