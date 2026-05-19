Μαρινάκης: Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς κράτα τα χέρια στις τσέπες σου

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τα προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο και αντισυστημικές τάσεις ως επικίνδυνα όσον αφορά τη διαχείριση χρημάτων.

Η απόφαση για την επιστροφή των Patriot ήταν υπηρεσιακή και δεν σχετίζεται με εξελίξεις στην Τουρκία, απορρίπτοντας κατηγορίες υποχωρητικότητας.

Η επιτυχία της κυβερνητικής παράταξης κρίνεται από την αποτελεσματικότητά της και όχι από την υποστήριξη νέων κομμάτων.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με θετική ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναγνωρίζονται ως βασικοί συντελεστές στην επιτυχημένη εξωτερική πολιτική της χώρας μετά τη μεταπολίτευση.

«Βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο να μοιράζουν χρήματα. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου», είπε σήμερα ο κυβερνητικός επρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με τη χθεσινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ για τους Patriot ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ απάντησε:

«Εκρίθη υπηρεσιακά ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν. Καμία σχέση με την Τουρκία, ούτε κατά διάνοια. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου»

Για τα νέα κόμματα:

«Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, αλλά δεν είναι το κριτήριο αν θα μας στηρίξει ο κόσμος όλα αυτά τα κόμματα. Παίζουμε σε άλλο γήπεδο. Η επιτυχία της παράταξης κρίνεται από την αποτελεσματικότητά μας»

Για τις δημοσκοπήσεις και για όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο:

«Υπάρχει και άλλη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα

(…)

Ο κ. Δένδιας όπως και άλλοι παρέθεσαν μια σειρά από προβληματισμούς αλλά στο τέλος της ημέρας βγήκε συμπέρασμα ότι η ΝΔ είναι παράταξη που μιλάει στην κοινωνία. Είμαστε μαζί και με τον κ. Δένδια. Ο Νίκος Δένδιας και ο Γ. Γεραπετρίτης είναι εκ των βασικών συντελεστών της εξωτερικής πολιτικής που πέτυχε η χώρα όσα δεν είχε πετύχει μετά την μεταπολίτευση».

