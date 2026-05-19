Οι 2 λόγοι που οι έξυπνοι άνθρωποι αισθάνονται πιο μόνοι, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

Νοημοσύνη και μοναξιά: Γιατί η σύνδεση με τους άλλους μπορεί να είναι πιο δύσκολη.

Newsbomb

Οι 2 λόγοι που οι έξυπνοι άνθρωποι αισθάνονται πιο μόνοι, σύμφωνα με τους ψυχολόγους
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μοναξιά για κάποιον δεν έχει να κάνει πάντα με το να μην έχουν κανέναν κοντά του.

Για ορισμένους πολύ έξυπνους ανθρώπους, μπορεί να προέρχεται από μια αναντιστοιχία μεταξύ του είδους της σύνδεσης που χρειάζονται και του είδους της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που βρίσκουν στα περισσότερα περιβάλλοντα.

Η νοημοσύνη δεν «προκαλεί» μοναξιά

Το πρώτο σημείο είναι σημαντικό: το να είναι κάποιος έξυπνος δεν σημαίνει ότι είναι προορισμένος να είναι μόνος. Η προσωπικότητα, το οικογενειακό υπόβαθρο, η ψυχική υγεία, οι κοινωνικές δεξιότητες, το στάδιο της ζωής και οι εργασιακές απαιτήσεις έχουν όλα σημασία.

Αλλά οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι βιώνουν την κοινωνική ζωή. Το ζήτημα δεν είναι η ανωτερότητα, αλλά η φυσιολογική κατάσταση. Ένα άτομο μπορεί να έχει φίλους, συναδέλφους και κοινωνικές ευκαιρίες, αλλά να εξακολουθεί να αισθάνεται παρεξηγημένο αν τα ενδιαφέροντά του, ο ρυθμός σκέψης ή το προτιμώμενο βάθος της συζήτησης σπάνια ταιριάζουν με αυτά γύρω του.

Λόγος 1: Η συχνή κοινωνικοποίηση μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητική

Πολλοί αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι όταν περνούν περισσότερο χρόνο με φίλους. Αλλά μια μεγάλη μελέτη σε νεαρούς ενήλικες διαπίστωσε ένα πιο περίπλοκο μοτίβο: η συχνή κοινωνική αλληλεπίδραση συνδέθηκε με υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή για τους περισσότερους ανθρώπους, ενώ η συσχέτιση φάνηκε ασθενέστερη (ακόμα και ανάστροφη) μεταξύ των πιο έξυπνων συμμετεχόντων.

Μια εξήγηση είναι η «θεωρία της ευτυχίας της σαβάνας». Η ανθρώπινη ψυχολογία εξελίχθηκε σε μικρές, κοινωνικά συνδεδεμένες ομάδες, όπου η συχνή επαφή ήταν χρήσιμη για την επιβίωση. Αλλά οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμόζονται πιο εύκολα σε σύγχρονα, ανεξάρτητα, γνωστικά απαιτητικά περιβάλλοντα.

Στην καθημερινή ζωή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η συνεχής κοινωνικοποίηση, οι πολύ απλές, τυπικές συζητήσεις (π.χ. Τι κάνεις; Πώς πάει η δουλειά;) ή οι επαναλαμβανόμενες ομαδικές… τελετουργίες (π.χ. να μαζευτούμε πάλι απλά για μια ταβέρνα) αισθάνονται εξαντλητικές παρά θρεπτικές για τον νου. Μερικοί έξυπνοι άνθρωποι μπορεί να προτιμούν την εστιασμένη εργασία, το διάβασμα, τα δημιουργικά έργα ή τις βαθιές συζητήσεις ένας-προς-έναν έναντι των συχνών περιστασιακών συγκεντρώσεων.

Αυτό δεν είναι το ίδιο με την αντιπάθεια προς τους ανθρώπους. Συχνά αντανακλά μια προτίμηση για ποιοτική κοινωνικοποίηση έναντι του πλήθους κοινωνικών συνευρέσεων.

βαρεμαρα παρτυ αλκοολ κρασι

Λόγος 2: Η κοινωνική ευθυγράμμιση μπορεί να είναι πιο δύσκολο να βρεθεί

Η μοναξιά είναι συχνά το συναίσθημα ότι «δεν σε καταλαβαίνουν». Οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη μπορεί να είναι πιο πιθανό να παρατηρήσουν πολυπλοκότητα, αντιφάσεις, μοτίβα ή αφηρημένες ιδέες, που άλλοι δεν βρίσκουν ενδιαφέρουσες ή εύκολες να συζητήσουν.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια ήπια μορφή απόστασης. Σε συνηθισμένες συζητήσεις, μπορεί να απλοποιήσουν τις σκέψεις τους, να αποφύγουν ορισμένα θέματα και να κρύψουν την ένταση που νιώθουν για να αποφύγουν να φαίνονται «υπερβολικοί». Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο αυτοεπεριορισμός μπορεί να γίνει εξαντλητικός.

Έρευνες για την μοναξιά υποστηρίζουν επίσης την ιδέα ότι το να νιώθει κανείς διαφορετικός στον τρόπο που ερμηνεύει τον κόσμο, έχει σημασία. Μια νευροαπεικονιστική μελέτη διαπίστωσε ότι τα μοναχικά άτομα εμφάνισαν πιο ιδιοσυγκρασιακές εγκεφαλικές αντιδράσεις όταν επεξεργάζονται τα ίδια ερεθίσματα με τους συνομηλίκους τους, υποδηλώνοντας ότι η κοινή κατανόηση μπορεί να είναι κεντρικής σημασίας, για να αισθάνονται συνδεδεμένοι.

Για τους έξυπνους ανθρώπους, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι η έλλειψη κοινωνικής επαφής. Μπορεί να είναι η έλλειψη πνευματικής ή συναισθηματικής απήχησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι έξυπνοι άνθρωποι συνήθως εσωστρεφείς;

Όχι. Η νοημοσύνη και η εσωστρέφεια είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μερικοί έξυπνοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα κοινωνικοί, ενώ άλλοι χρειάζονται περισσότερη μοναξιά για να ανακάμψουν.

Είναι η μοναξιά πάντα ανθυγιεινή;

Όχι. Η μοναξιά μπορεί να είναι αναζωογονητική όταν επιλέγεται ελεύθερα. Γίνεται πρόβλημα όταν αισθάνεται ανεπιθύμητη, επώδυνη ή σας αποσυνδέει από ουσιαστικές σχέσεις.

Μπορούν να βοηθήσουν οι διαδικτυακές κοινότητες;

Ναι, ειδικά όταν συνδέουν ανθρώπους γύρω από συγκεκριμένα, κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά η διαδικτυακή επαφή λειτουργεί καλύτερα όταν υποστηρίζει την πραγματική κατανόηση αντί για ατελείωτο scrolling στο κινητό.

Πότε πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η μοναξιά;

Εάν η μοναξιά είναι συνεχής, επιδεινώνει την κατάθλιψη ή το άγχος ή κάνει την καθημερινή ζωή να φαίνεται πιο δύσκολη, χρήζει προσοχής και υποστήριξης.

Συμπέρασμα

Οι έξυπνοι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν μοναξιά για δύο κύριους λόγους: η συχνή κοινωνικοποίηση μπορεί να μην είναι πάντα ικανοποιητική και η εύρεση ανθρώπων που να ταιριάζουν με το βάθος σκέψης ή την οπτική τους μπορεί να είναι πιο δύσκολη.

Η λύση δεν είναι η περισσότερη κοινωνική δραστηριότητα αυτή καθαυτή. Είναι η καλύτερη σύνδεση: σχέσεις όπου ένα άτομο δεν χρειάζεται να συρρικνώσει τον εσωτερικό του κόσμο για να γίνει κατανοητό.

Πηγές:
psychologytoday.com
wiley.com
sagepub.com
who.int

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18LIFESTYLE

Μάγδα Τσαγγάνη: «Έμεινα 20 μέρες στο νοσοκομείο» - Η περιπέτεια υγείας και η μάχη για την αποζημίωση

10:12ΚΟΣΜΟΣ

115.000 θέσεις και 460 εκατ. ευρώ: Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου για το Μουντιάλ του 2030

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων - Ελάχιστο χρέος μας»

10:00ΥΓΕΙΑ

«Τροφή για Συζήτηση»: Η νέα σειρά vidcast/podcast του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν ασκήσεις για την προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας- Όλος ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD ψάχνει ευρωπαϊκά εργοστάσια και ιστορικές μάρκες

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Βελτιωμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, μείωση των παράνομων διελεύσεων και πρόοδος στις επιστροφές»

09:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αγρίνιο: Καταδίκες στο Εφετείο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που άφησε μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς κράτα τα χέρια στις τσέπες σου

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Άραχθος: Αίσιο τέλος για τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

09:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Μήνυμα… αντεπίθεσης από Γιαννακόπουλο – «Πάμε τώρα και για το πρωτάθλημα»

09:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αεροπορική εταιρία απαγόρευσε την είσοδο στις πτήσεις της σε «ανθρωποειδή» ρομπότ

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες σε πυροβολισμούς στο Ελ Εχίδο

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

08:53ΚΟΣΜΟΣ

El Niño - Επιστήμονες προειδοποιούν: 8 στα 10 κλιματικά μοντέλα δείχνουν το ακραίο σενάριο

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση του Αφγανιστάν: Πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν - Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο-γροθιά για τη Γενοκτονία των Ποντίων που συγκλονίζει: Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά για τις σημερινές γενιές – Οι δημιουργοί μιλάνε στο Newsbomb

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

08:05ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος δίνει ελπίδες για την πρόληψη του καρκίνου στο πάγκρεας - Ο καθηγητής Αντώνης Βεζάκης μιλά για την πειραματική μέθοδο που εφαρμόζεται στο Αιρεταίειο νοσοκομείο

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας- Όλος ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που άφησε μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ