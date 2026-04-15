Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Επιχείρηση απεγκλωβισμού για τον οδηγό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, λίγο πριν το Σανατοριο, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβατικό όχημα βγήκε εκτός δρόμου –υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες– και κατέληξε σε παρακείμενο γκρεμό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την προσέγγιση του οχήματος και τον απεγκλωβισμό του οδηγού

