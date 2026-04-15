Τραγωδία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο - Νεκρός δικυκλιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο όταν ένας δικυκλιστής κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χάσει τη ζωή του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, όμως ο αναβάτης άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.