Μαρούσι: Μετά από καβγά με τον σύντροφό της «βούτηξε» από τον 4ο όροφο η 27χρονη

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε η 27χρονη στο Μαρούσι

Ένας έντονος διαπληκτισμός φαίνεται πως προηγήθηκε του τραγικού συμβάντος που έλαβε χώρα στο Μαρούσι, με μια 27χρονη να πέφτει δύο φορές από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του 27χρονου συντρόφου της γυναίκας, ενώ οι αρχές αναμένουν την ανάρρωση του θύματος, προκειμένου να λάβουν την κατάθεσή της.

Η περίεργη ιστορία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν η α27χρονη γυναίκα βρισκόταν στο διαμέρισμά της στον 4ο όροφο με τον επίσης 27χρονο σύντροφό της, όταν βγήκε στο μπαλκόνι και αποφάσισε να πέσει στο κενό.

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε η 27χρονη στο Μαρούσι

Όμως, η τέντα του 3ου ορόφου ανέκοψε την πτώση της και η γυναίκα ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της, χωρίς να έχει τραυματιστεί και μετά από λίγα λεπτά, πήγε στο μπαλκόνι της πίσω πλευράς που βλέπει στον ακάλυπτο και ξαναέπεσε στο κενό.

Αυτή τη φορά, η πορεία της δεν ανακόπηκε και η γυναίκα έπεσε στο ισόγειο, ενώ έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν τη γυναίκα στην πτώση, ενώ στην αστυνομία βρίσκεται και ο σύντροφός της, απαντώντας ερωτήματα, μεταξύ άλλων, και για το τι έκανε ο ίδιος όταν η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι.

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε η 27χρονη στο Μαρούσι

