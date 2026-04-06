Μαρούσι: Έπεσε από τον 4ο όροφο προσγειώθηκε στον 3ο, ανέβηκε ξανά στον 4ο και έπεσε στο κενό

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αρχών για την υπόθεση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μαρούσι: Έπεσε από τον 4ο όροφο προσγειώθηκε στον 3ο, ανέβηκε ξανά στον 4ο και έπεσε στο κενό

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε η 27χρονη στο Μαρούσι

  • Μία 27χρονη γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο στο Μαρούσι, αλλά η πτώση της ανακόπηκε από την τέντα του 3ου ορόφου.
  • Μετά την πρώτη πτώση, ανέβηκε ξανά στον 4ο όροφο και έπεσε για δεύτερη φορά από το μπαλκόνι της πίσω πλευράς.
  • Στη δεύτερη πτώση έπεσε στο ισόγειο, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο αυτοχειρίας όσο και άλλα σενάρια.
  • Ο σύντροφός της, επίσης 27 ετών, βρίσκεται στην αστυνομία και δίνει καταθέσεις για το περιστατικό.
Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων στις αρχές που το ερευνούν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μαρούσι, και συγκεκριμένα στην οδό Αγράφων.

Μία 27χρονη γυναίκα βρισκόταν στο διαμέρισμά της στον 4ο όροφο με τον επίσης 27χρονο σύντροφό της, όταν βγήκε στο μπαλκόνι και αποφάσισε να πέσει στο κενό.

Μαρούσι Πολυκατοικία

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε η 27χρονη στο Μαρούσι

Eurokinissi

Όμως, η τέντα του 3ου ορόφου ανέκοψε την πτώση της και η γυναίκα ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της, χωρίς να έχει τραυματιστεί και μετά από λίγα λεπτά, πήγε στο μπαλκόνι της πίσω πλευράς που βλέπει στον ακάλυπτο και ξαναέπεσε στο κενό.

Αυτή τη φορά, η πορεία της δεν ανακόπηκε και η γυναίκα έπεσε στο ισόγειο, ενώ έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν τη γυναίκα στην πτώση, ενώ στην αστυνομία βρίσκεται και ο σύντροφός της, απαντώντας ερωτήματα, μεταξύ άλλων, και για το τι έκανε ο ίδιος όταν η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι.

Μαρούσι Πολυκατοικία

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε η 27χρονη στο Μαρούσι

Eurokinissi

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, όσο και άλλα πιθανά σενάρια.

