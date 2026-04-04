Πατήσια: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου - Μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Ανδρας στην περιοχή των Πατησίων, έπεσε απο το μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου όροφου της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, στον ακάλυπτο χώρο. Ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γκανα, παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης , έχει τις αισθήσεις του αλλά έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά , κυρίως στα πόδια.

Στο σημείο βρίσκονται ανάστατοι οι γονείς του ενώ όπως δηλώνουν στο Newsbomb, το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι ενώ ο ίδιος έβλεπε τηλεόραση με τη γιαγιά του, για λόγο που δεν μπορούν να φανταστούν βγήκε στο μπαλκόνι κι έπεσε.

Στο σημείο βρίσκεται κι η άμεση δράση που λαμβάνει καταθέσεις , ενώ ο νεαρός διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματας

