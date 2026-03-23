Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 42χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του

Σωτήρια ήταν η άμεση επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ 

Newsbomb

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για έναν 42χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να επαναφέρουν τον 42χρονο εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο που σημειώθηκε το συμβάν και έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Ο ασθενής ανέκτησε αυτόματη κυκλοφορία και αναπνοή και αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Στο συμβάν επιχείρησαν 5 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ με 1 όχημα μικρού όγκου, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
