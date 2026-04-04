Θρίλερ στο Ηράκλειο - Νεκρός 94χρονος έπειτα από πτώση από τα Ενετικά Τείχη

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας 94 ετών στο Ηράκλειο, καθώς σήμερα το το πρωί (Σάββατο 4/4/2026) έπεσε από μεγάλο ύψος στα Ενετικά Τείχη. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή όπου δεσπόζει το άγαλμα του Βενιζέλου, με τον ηλικιωμένο να πέφτει στο κενό από ύψος που υπερβαίνει τα οκτώ μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας κατέληξε στα σκαλοπάτια πλησίον της Πύλης του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές, με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο. Ο 94χρονος διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι και τα κάτω άκρα, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις έρευνες να προσανατολίζονται στην πιθανότητα ο ηλικιωμένος να υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο που οδήγησε στην μοιραία πτώση. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.