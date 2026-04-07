Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 28χρονου Πολυχρόνη Σταματάτου από την περιοχή της Καισαριανής, ο οποίος αγνοείται από την Παρασκευή 3 Απριλίου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του, με αποτέλεσμα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

Ο Πολυχρόνης Σταματάτος έχει ύψος 1,75 μέτρα, αδύνατη σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε πράσινο πουλόβερ, βυσσινί αθλητική φόρμα, μαύρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια. Η αναζήτηση του εστιάζεται στην περιοχή της Καισαριανής, ενώ οι αρμόδιες αρχές και η οικογένεια ζητούν τη βοήθεια του κοινού.

Όποιος διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τον 28χρονο καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες στο 1017, που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Επίσης, η αναφορά μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert, η οποία παρέχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.