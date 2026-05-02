«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια

Σωτήρης Σκουλούδης

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές. Αυτές είναι οι αιτίες που αυτό που θα μπορούσε να είναι το πιο βολικό, «πράσινο» και ασφαλές μέσο ήπιας αστικής μετακίνησης, τα πατίνια, μετατρέπονται πολλές φορές σε παγίδες θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

Το Newsbomb συνομίλησε με τον Χρήστο Γιαννούκα, Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας, Εκπαιδευτή Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.

«Το ηλεκτρικό πατίνι αποτελεί μέσο μετακίνησης και όχι παιχνίδι», με τον χρήστη του να φέρει την ευθύνη οδηγού, όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννούκας. Όπως εξηγεί, αυτό προϋποθέτει επίγνωση, κατάλληλη γνώση και υπεύθυνη συμπεριφορά, καθώς και σεβασμό προς όλους όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι η χρήση του εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και απαιτεί συμμόρφωση με τους κανόνες του.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, ο ίδιος τονίζει πως είναι απαραίτητη η χρήση κράνους, φωτιστικών σωμάτων μπροστά και πίσω, ανακλαστικών στοιχείων, καθώς και η κατοχή εγγράφου ταυτοποίησης. Ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, κρίνεται αναγκαία και η χρήση αντανακλαστικού γιλέκου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το πατίνι θα πρέπει να διαθέτει βασικό εξοπλισμό, όπως κουδούνι, φώτα και ανακλαστικά, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά δεύτερου ατόμου.

Σχετικά με τη χρήση τους από παιδιά και αναφερόμενος στους γονείς, επισημαίνει ότι η συμβολή τους είναι καθοριστική, καθώς οφείλουν να εξοπλίζουν τα παιδιά τους με εγκεκριμένο κράνος και κατάλληλα μέσα προστασίας, αλλά και να φροντίζουν για την ορατότητά τους μέσω φωτισμού και ανακλαστικών. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να τους μεταδίδουν βασικές γνώσεις του ΚΟΚ και να τα εκπαιδεύουν σε αρχές αμυντικής οδήγησης, καθώς –όπως τονίζει– η πρόληψη ξεκινά από το οικογενειακό περιβάλλον.

«Πώς γνωρίζουμε αν αυτός που οδηγεί το πατίνι γνωρίζει τον ΚΟΚ», αναρωτιέται εύλογα, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση αλλά και πιστοποίηση για τη χρήση τους.

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννούκας υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ασφαλών υποδομών για πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες πατινιών, καθώς και την καθιέρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, θέτει ζήτημα δημιουργίας σαφούς πλαισίου για ενδεχόμενη άδεια κυκλοφορίας και ασφάλιση αστικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των ατυχημάτων και να ενισχυθεί ουσιαστικά η οδική ασφάλεια.

ilektriko-patini.jpg

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 είχαμε 2 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες και 103 ελαφρά από τη χρήση πατινιού. Μάλιστα σε 10 περιπτώσεις οι τραυματίες ήταν επιβάτες.

Τους πρώτους δύο μήνες του 2026 δεν υπήρξε νεκρός, αλλά ένας σοβαρά τραυματίας και 16 ελαφριά – ο ένας επιβάτες – μέχρι τον Μάιο που είχαμε τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα πατίνια

Για παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών, επιτρέπεται η χρήση πατινιών με ανώτατη ταχύτητα έως 6 χλμ./ώρα, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους όπου κινούνται αυτοκίνητα. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η επίβλεψη από ενήλικα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.

Από την ηλικία των 15 ετών και άνω, η χρήση πατινιών επιτρέπεται με ταχύτητα έως 25 χλμ./ώρα. Οι χρήστες μπορούν να κινούνται είτε στο οδόστρωμα, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, είτε σε ποδηλατόδρομους, όπου αυτοί υπάρχουν. Ωστόσο, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε λεωφόρους ή σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα: Οι προτάσεις για Εργασία, Θεσμούς, Κράτος, Διακρίσεις, Οικολογία και AI

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Που θα βρέξει σήμερα και που θα πέσουν χιόνια

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προκαλούν ασφυξία στο Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός «πάγωσε» έσοδα 5 δισεκατομμυρίων

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Μαΐου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι υποσχέθηκε ενίσχυση της αεράμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 8 Μαΐου

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Απεργία διαρκείας κήρυξε η εργατική συνομοσπονδία

04:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκαν πωλήσεις πολεμικού υλικού 8,6 δισ. δολαρίων στην Μέση Ανατολή

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 12 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκατοντάδες συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

01:29ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Καταδικάζει τις νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5000 στρατιωτικούς από την Γερμανία μέσα στο επόμενο έτος

00:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Που θα βρέξει σήμερα και που θα πέσουν χιόνια

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπάρος: Η άμμος της Σαχάρας χρωματίζει το χιόνι του θρυλικού υψηλότερου περάσματος της Ελλάδας

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

21:23LIFESTYLE

Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε η δύναμή μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ