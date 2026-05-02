«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια

Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές. Αυτές είναι οι αιτίες που αυτό που θα μπορούσε να είναι το πιο βολικό, «πράσινο» και ασφαλές μέσο ήπιας αστικής μετακίνησης, τα πατίνια, μετατρέπονται πολλές φορές σε παγίδες θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

Το Newsbomb συνομίλησε με τον Χρήστο Γιαννούκα, Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας, Εκπαιδευτή Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.

«Το ηλεκτρικό πατίνι αποτελεί μέσο μετακίνησης και όχι παιχνίδι», με τον χρήστη του να φέρει την ευθύνη οδηγού, όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννούκας. Όπως εξηγεί, αυτό προϋποθέτει επίγνωση, κατάλληλη γνώση και υπεύθυνη συμπεριφορά, καθώς και σεβασμό προς όλους όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι η χρήση του εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και απαιτεί συμμόρφωση με τους κανόνες του.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, ο ίδιος τονίζει πως είναι απαραίτητη η χρήση κράνους, φωτιστικών σωμάτων μπροστά και πίσω, ανακλαστικών στοιχείων, καθώς και η κατοχή εγγράφου ταυτοποίησης. Ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, κρίνεται αναγκαία και η χρήση αντανακλαστικού γιλέκου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το πατίνι θα πρέπει να διαθέτει βασικό εξοπλισμό, όπως κουδούνι, φώτα και ανακλαστικά, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά δεύτερου ατόμου.

Σχετικά με τη χρήση τους από παιδιά και αναφερόμενος στους γονείς, επισημαίνει ότι η συμβολή τους είναι καθοριστική, καθώς οφείλουν να εξοπλίζουν τα παιδιά τους με εγκεκριμένο κράνος και κατάλληλα μέσα προστασίας, αλλά και να φροντίζουν για την ορατότητά τους μέσω φωτισμού και ανακλαστικών. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να τους μεταδίδουν βασικές γνώσεις του ΚΟΚ και να τα εκπαιδεύουν σε αρχές αμυντικής οδήγησης, καθώς –όπως τονίζει– η πρόληψη ξεκινά από το οικογενειακό περιβάλλον.

«Πώς γνωρίζουμε αν αυτός που οδηγεί το πατίνι γνωρίζει τον ΚΟΚ», αναρωτιέται εύλογα, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση αλλά και πιστοποίηση για τη χρήση τους.

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννούκας υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ασφαλών υποδομών για πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες πατινιών, καθώς και την καθιέρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, θέτει ζήτημα δημιουργίας σαφούς πλαισίου για ενδεχόμενη άδεια κυκλοφορίας και ασφάλιση αστικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των ατυχημάτων και να ενισχυθεί ουσιαστικά η οδική ασφάλεια.

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 είχαμε 2 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες και 103 ελαφρά από τη χρήση πατινιού. Μάλιστα σε 10 περιπτώσεις οι τραυματίες ήταν επιβάτες.

Τους πρώτους δύο μήνες του 2026 δεν υπήρξε νεκρός, αλλά ένας σοβαρά τραυματίας και 16 ελαφριά – ο ένας επιβάτες – μέχρι τον Μάιο που είχαμε τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα πατίνια

Για παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών, επιτρέπεται η χρήση πατινιών με ανώτατη ταχύτητα έως 6 χλμ./ώρα, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους όπου κινούνται αυτοκίνητα. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η επίβλεψη από ενήλικα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.

Από την ηλικία των 15 ετών και άνω, η χρήση πατινιών επιτρέπεται με ταχύτητα έως 25 χλμ./ώρα. Οι χρήστες μπορούν να κινούνται είτε στο οδόστρωμα, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, είτε σε ποδηλατόδρομους, όπου αυτοί υπάρχουν. Ωστόσο, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε λεωφόρους ή σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Διαβάστε επίσης