Αυξάνονται τα ατυχήματα με ηλεκτρικό πατίνι - Ειδικοί προειδοποιούν

Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών ως εναλλακτικού μέσου μετακίνησης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως παράλληλα αυξάνονται και τα ατυχήματα που συνδέονται με αυτά. Τα ηλεκτρικά πατίνια προσφέρουν οικονομία και ευκολία στις μετακινήσεις, ωστόσο η έλλειψη αυστηρών κανόνων και η ανεπαρκής οδηγική παιδεία, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, καθιστούν τη χρήση τους επικίνδυνη.

Η καθημερινή παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους έχει φέρει στο προσκήνιο μία σειρά από προβλήματα ασφαλείας. Σε αντίθεση με άλλα μέσα μεταφοράς, όπου ισχύουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και μέτρα προστασίας, τα ηλεκτρικά πατίνια συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις.

«Το κράνος μας, χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη, προσέχουμε τους άλλους και όχι μικρές ηλικίες. Δυστυχώς εκεί πέρα εντοπίζεται το πρόβλημα. Τα παιδιά 11 – 12 ετών δεν έχουν οδηγική παιδεία. Δεν είναι παιχνίδι, είναι όχημα», σημειώνει στο Mega ο Δαμιανός Δαμιανίδης, έμπορος.

Η ανησυχητική αύξηση των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια αντανακλάται και στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, περίπου 400 παιδιά προσέρχονται με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων τα 200 νοσηλεύονται σε δύο μεγάλα νοσοκομεία. Η πίεση στο σύστημα υγείας αυξάνεται, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων και ενημέρωσης των χρηστών.