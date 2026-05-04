Ηράκλειο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 18χρονος και ο ανήλικος για το επεισόδιο έξω από μπαρ

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο νεαροί Κρητικοί, ο 18χρονος και ανήλικος, που παραδοθήκαν την Κυριακή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και φέρονται να εμπλέκονται στο πρωτοφανές αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Πρόκειται για τον 18χρονο -αδελφό του 23χρονου που είχε συλληφθεί εξαρχής- ο οποίος εμφανίστηκε χθες συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, καθώς και τον ανήλικο, που προσήλθε κι εκείνος το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τη δικηγόρο του.

Τα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου είναι αυστηρά, ενώ στο σημείο βρίσκονται συγκεντρωμένοι και συγγενείς των δύο νεαρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος, είχε συλληφθεί από τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς με κινηματογραφικό τρόπο αφού είχε προηγηθεί το μαχαίρωμα στο μηρό του 57χρονου Αλβανού «πορτιέρη» αλλά και η προσπάθεια εμβολισμού του επί της Ιωνίας από το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις νεαροί.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ, ο 23χρονος είναι εκείνος που φέρεται να έπληξε με μαχαίρι το πόδι του 57χρονου Αλβανού με το πού άνοιξε την τζαμένια πόρτα. Όσοι βρίσκονταν στον προθάλαμο του μπαρ είδαν αμέσως από την τζαμαρία τους τρεις κουκουλοφόρους να πλησιάζουν, ο Αλβανός ως πρόσωπο ασφαλείας του μαγαζιού, έτρεξε να ανοίξει την πόρτα για να τους αποτρέψει και σε χρόνο dt δέχθηκε τη μαχαιριά στον μηρό. Παρά τη μαχαιριά, ο 57χρονος δεν κάμπτεται. Αρπάζει μία μαγκούρα και βγαίνει έξω. Οι τρεις κουκουλοφόροι παραμένουν στο σημείο, στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ, και ανταλλάσσουν κουβέντες με τον πορτιέρη. Εκείνος κρατά τη μαγκούρα, εκείνοι το μαχαίρι και τα δύο πιστόλια κρότου, όπως προέκυψε στην πορεία.

Ωστόσο το επεισόδιο είχε και συνέχεια, καθώς μετά το μαχαίρωμα στην περιοχή του μηρού, επιχείρησαν να τον εμβολίσουν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επειδή αιμόφυρτος τους ακολούθησε. Είχε τύχη βουνό ο 57χρονος καθώς θα μπορούσαν να τον είχαν σακατέψει…Την τελευταία στιγμή έκανε «βουτιά» και γλίτωσε το χτύπημα, με το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Κατά τις Αρχές, το αυτοκίνητο φέρεται να οδηγούσε ο ανήλικος.

