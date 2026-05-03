Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο ένας από τους εμπλεκόμενους του άγριου επεισοδίου με τις μαχαιριές σε μπαρ

Snapshot Ο 18χρονος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα παραδόθηκε στην αστυνομία του Ηρακλείου συνοδευόμενος από δικηγόρο.

Συνεχίζει να αναζητείται ένας ακόμη ανήλικος κατηγορούμενος για το επεισόδιο με τις μαχαιριές σε μπαρ.

Και στους τρεις νεαρούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.

Ο 23χρονος έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, ενώ αναμένεται να παραδοθεί και ο ανήλικος.

Οι νεαροί σχεδίασαν επίθεση με όπλα, κουκούλες και μαχαίρια για εκδίκηση σε 57χρονο, τον οποίο τραυμάτισαν και προσπάθησαν να εμβολίσουν με το αυτοκίνητο.

Την πύλη του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα για το σκηνικό ξυλοδαρμού έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Ο 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ συνεχίζει να αναζητείται ένας ακόμη ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις νεαρούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, με τους δικηγόρους τους να τους καλούν να παραδοθούν πριν εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Ο 23χρονος συλληφθείς έχει πάρει ήδη προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, ο δεύτερος εμπλεκόμενος παραδόθηκε σήμερα κι ο ανήλικος, είναι πολύ πιθανό να πράξει ομοίως τις επόμενες ώρες.

Οι τρεις νεαροί πρωταγωνίστησαν σε ένα απίστευτο περιστατικό προκειμένου να «εκδικηθούν» τον 57χρονο Αλβανό επειδή τους έριξε «πόρτα». Κατέστρωσαν ολόκληρο σχέδιο με όπλα, κουκούλες και μαχαίρια. Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Cretalive.gr, φαίνεται η μανία των νεαρών για εκδίκηση, ενώ μετά το μαχαίρωμα στην περιοχή του μηρού, υπό την απειλή όπλων, επιχείρησαν να εμβολίσουν το θύμα τους, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επειδή αιμόφυρτος τους ακολούθησε.

