Σαμοθράκη: Συναγερμός για τραυματισμός τουρίστριας στο Ρέμα του Φονιά - Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς μία γυναίκα που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, είχε ατύχημα στο Ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση κι επί τόπου έσπευσε ομάδα από το οικείο κλιμάκιο της ΠΥ στο νησί του Θρακικού Πελάγους, για να συνδράμει την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες από το Π.Κ. Σαμοθράκης, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και αφού προχώρησαν στην ακινητοποίησή και τοποθέτηση της σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές προσβάσιμο σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.