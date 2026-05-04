Σαμοθράκη: Συναγερμός για τραυματισμός τουρίστριας στο Ρέμα του Φονιά - Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Η τουρίστρια απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο και την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς μία γυναίκα που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, είχε ατύχημα στο Ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη.
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση κι επί τόπου έσπευσε ομάδα από το οικείο κλιμάκιο της ΠΥ στο νησί του Θρακικού Πελάγους, για να συνδράμει την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες από το Π.Κ. Σαμοθράκης, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και αφού προχώρησαν στην ακινητοποίησή και τοποθέτηση της σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές προσβάσιμο σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ποιες αργίες του 2026 που απομένουν είναι τριήμερα
14:07 ∙ LIFESTYLE
ΕΡΤ: Η ανακοίνωση μετά την παραίτηση Δάρα
13:46 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η Stoiximan εγκαινιάζει τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
13:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώδεκα μέτρα για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία χρόνος ανάγνωσης
13:39 ∙ WHAT THE FACT
Οι φυσικοί μόλις ανακάλυψαν ένα μικροσκοπικό ελάττωμα στον ίδιο τον χρόνο
11:47 ∙ LIFESTYLE