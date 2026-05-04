Πάνω από 13.000 οι παραβάσεις παράνομης στάθμευσης σε χώρους ΑμεΑ μέσα σε έξι μήνες

Ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά στο χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2026

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πάνω από 13.000 παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε έξι μήνες για παράνομη στάθμευση σε χώρους ΑμεΑ, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά στο χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2026.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες βεβαιώθηκαν 13.646 παραβάσεις περί παράνομης στάθμευσης σε χώρους ΑμεΑ (κεκλιμένο επίπεδο/ράμπα, ειδικοί χώροι στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ κ.α.) και παράνομης στάσης, στάθμευσης ή κίνησης σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και ειδικά ερείσματα - διαβάσεις πεζών, εκ των οποίων 869 από το Α' Τμήμα Τροχαίας (Τ.Τ.) Δυτικής Αττικής, ενώ, κατά το χρονικό διάστημα από 01-03-2026 έως 31-03-2026 βεβαιώθηκαν 598 παραβάσεις σε χώρους ΑμεΑ (κεκλιμένο επίπεδο/ράμπα) και εξ αυτών οι 17 στην περιοχή ευθύνης του ιδίου Τ.Τ..

Ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και συνακόλουθα, για την ακώλυτη διέλευση πεζών και ΑμεΑ, καθώς και της δράσης «Παράβαση Εβδομάδας», είναι καθημερινοί και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

Στις δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, όπως σημειώνει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, περιλαμβάνεται και «τεχνική αστυνόμευση» του οδικού δικτύου, για την έγκαιρη επισήμανση τυχόν βλαβών, φθορών ή ατελειών τόσο του οδοστρώματος όσο και της σήμανσης αυτού, καθώς και της έλλειψης στοιχείων ασφάλειας, με άμεση ενημέρωση, όπου απαιτείται, των αρμόδιων Φορέων για τη συντήρηση αυτών και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών/ελλείψεων.

