Τροχαία Αττικής: Πάνω από 4.000 παραβάσεις σε πέντε ημέρες

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Αρχείου - Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 16 έως 20 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 44.637 έλεγχοι από την Τροχαία Αττικής για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού και παραβίαση σηματοδοτών.
  • Συνελήφθησαν 24 οδηγοί και ακινητοποιήθηκαν 620 οχήματα, με 95 να μεταφέρονται με γερανό.
  • Αφαιρέθηκαν 974 άδειες ικανότητας οδήγησης και 269 άδειες κυκλοφορίας.
  • Το ποσοστό θετικών αλκοτέστ ήταν 0,65% και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Snapshot powered by AI

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 20 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -44.637- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -4.132- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. ενώ συνελήφθησαν -24- οδηγοί.

Τροχαία - Αττικής - πρόστιμα

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -620- οχήματα, εκ των οποίων -95- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -974- άδειες ικανότητας οδήγησης και -269- άδειες κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων ανήλθε σε 0,65% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε βίντεο:

Σχόλια
