Τροχαία Αττικής: Πάνω από 4.000 παραβάσεις σε πέντε ημέρες

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 20 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -44.637- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -4.132- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. ενώ συνελήφθησαν -24- οδηγοί.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -620- οχήματα, εκ των οποίων -95- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -974- άδειες ικανότητας οδήγησης και -269- άδειες κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων ανήλθε σε 0,65% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε βίντεο: