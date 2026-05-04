Φιλιππίνες: 300 οικογένειες εκκένωσαν τις κατοικίες τους λόγω πτώσης τέφρας από ηφαίστειο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Φιλιππίνες, όπου περισσότερες από 300 οικογένειες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους, λόγω τεράστιας ποσότητας τέφρας που εκτοξεύτηκε από το ηφαίστειο Μαγιόν καλύπτοντας την επαρχία Αλμπάι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παρά το γεγονός ότι το ηφαίστειο Μαγιόν δεν εξερράγη, άρχισε να εκτοξεύει τεράστια αποθέματα λάβας, εξαπολύοντας καυτά βράχια, τέφρα και αέρια από την νοτιοδυτική του πλαγιά το πρωί του Σαββάτου, δήλωσε ο Τερεσίτο Μπακόλκολ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππινών.

Δεν έχουν σημειωθεί θάνατοι ή τραυματισμοί, αλλά τεράστια σύννεφα τέφρας σκέπασαν 87 χωριά σε τρεις πόλεις, αιφνιδιάζοντας πολλούς και επιβραδύνοντας την κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της χαμηλής ορατότητας, ανέφεραν αξιωματούχοι.

«Η τέφρα ήταν τόσο πυκνή και η ορατότητα μηδενική ακόμη και στον κεντρικό μας μας», δήλωσε ο δήμαρχος Καλόι Μπάλντο της πόλης Καμαλίγκ, η οποία βρίσκεται κοντά στους πρόποδες του ηφαιστείου.

«Κάποιοι πολίτες πανικοβλήθηκαν, αλλά τους συμβουλέψαμε να ηρεμήσουν», είπε ο Μπάλντο στο Associated Press.

Η τέφρα έχει καταστρέψει φυτείες λαχανικών, ενώ τέσσερα βουβάλια και μια αγελάδα έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Καμαλίγκ, σημείωσε ο Μπάλντο, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού.

The Mayon Volcano in Albay, Philippines is erupting right now,



A lava flow collapse triggered a pyroclastic density current (PDC) today along the volcanos’s southwestern slopes.



It produced a fast-moving hot ash flow and a thick ash plume visible from Legazpi City.



— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2026

«Το ηφαίστειο έχει ηρεμήσει τώρα, αλλά ο κίνδυνος είναι πάντα εκεί», δήλωσε από την πλευρά του ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας σχετικά με την κατάσταση του Μαγιόν.

Το ηφαίστειο ύψους 2.462 μέτρων είναι ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα των Φιλιππίνων λόγω του σχεδόν τέλειου κωνικού σχήματός του. Ωστόσο, είναι το πιο ενεργό από τα 24 ηφαίστεια της χώρας.