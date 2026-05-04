Επιστήμονες εξέτασαν τον εγκέφαλο διαβόητου serial killer - Τι ανακάλυψαν

Οι κατά συρροή δολοφόνοι θεωρούνται δικαίως μερικοί από τους πιο καταδικαστέους ανθρώπους παγκοσμίως λόγω των φρικτών εγκλημάτων τους που αφαίρεσαν αμέτρητες ζωές. Ωστόσο, μια νευρολογική έρευνα στον εγκέφαλο ενός από τους πιο διαβόητους δολοφόνους της Αμερικής αποκάλυψε μια ανατριχιαστική διαπίστωση.

Ο όρος «κατά συρροή δολοφόνος» εισήχθη στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 μέσω του FBI και έκτοτε αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα θέματα στην εγκληματολογία. Τα άτομα αυτά δεν σκοτώνουν απλώς περισσότερα από ένα θύματα, αλλά το κάνουν με τρόπο τελετουργικό, ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους, σκοπούς ή συλλέγοντας παρόμοια «τροφεία» από τα θύματά τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σύγχρονοι serial killers έχουν αποκαλυφθεί μέσω φρικαλεών κριτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες ή ακόμα και με τηλεφωνικές κλήσεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές, όπου περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις πράξεις τους.

Η νευροεπιστημονική έρευνα στον εγκέφαλο του John Wayne Gacy

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς serial killers παγκοσμίως, όπως ο Τσαρλς Μάνσον και ο Τεντ Μπάντι. Μεταξύ τους ξεχωρίζει ο John Wayne Gacy, γνωστός ως «ο δολοφόνος-κλόουν», ο οποίος βίασε, βασάνισε και δολοφόνησε τουλάχιστον 33 νεαρούς άνδρες μεταξύ 1972 και 1978.

Μετά τη σύλληψή του το1978 και την καταδίκη του σε θάνατο το 1980, ο Gacy εκτελέστηκε το 1994. Ο εγκέφαλός του διατηρήθηκε σε ειδική σακούλα μετά την εκτέλεση και επιστήμονες πραγματοποίησαν νευρολογικές εξετάσεις για να εντοπίσουν πιθανές ανωμαλίες που θα εξηγούσαν τη συμπεριφορά του.

Αποτελέσματα χωρίς απαντήσεις

Παρότι είχε προηγηθεί EEG τεστ με αλκοόλ όσο ο Gacy ζούσε, χωρίς να ανιχνευθούν ασυνήθιστες εγκεφαλικές δραστηριότητες, οι νευρολογικές αναλύσεις μετά θάνατον έδειξαν επίσης φυσιολογικά αποτελέσματα. Η δρ. Έλεν Μόρισον, που πραγματοποίησε τις εξετάσεις, κατέληξε σε μια τρομακτική διαπίστωση: «Η δολοφονία είναι απλά μια πράξη. Δεν έχει νόημα, κίνητρο ή υποκείμενη αιτία. Το πιο τρομακτικό σε έναν serial killer είναι ότι δεν υπάρχει λόγος».

Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει τις προκλήσεις στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τη νοοτροπία ενός κατά συρροή δολοφόνου. Παρά τις σύγχρονες τεχνολογίες, παραμένει αβέβαιο αν μελλοντικές μελέτες θα αποκαλύψουν νευρολογικές διαφορές που να ξεχωρίζουν αυτούς τους εγκληματίες από τον μέσο άνθρωπο.

Η μελέτη του εγκεφάλου του John Wayne Gacy δείχνει ότι οι αιτίες της βίαιης συμπεριφοράς και των κατά συρροή δολοφονιών μπορεί να μην έχουν σαφή νευρολογική βάση. Αυτό ανοίγει νέους δρόμους για έρευνα σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ επιβεβαιώνει τη δυσκολία της επιστήμης να εξηγήσει πλήρως το σκοτεινό μυαλό των serial killers.