Επιστήμονες εξέτασαν τον εγκέφαλο διαβόητου serial killer - Τι ανακάλυψαν

Ο όρος «κατά συρροή δολοφόνος» εισήχθη στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 μέσω του FBI

Δημήτρης Δρίζος

Επιστήμονες εξέτασαν τον εγκέφαλο διαβόητου serial killer - Τι ανακάλυψαν
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο όρος «κατά συρροή δολοφόνος» εισήχθη στις ΗΠΑ τη δεκαετία 1970 από FBI και χαρακτηρίζειληματίες πουτώνουν με τελετουργικό τρόπο.
  • Ο John Wayne Gacy, γνωστός ως «ο δολοφόνος
  • κλόουν», δολοφόνησε τουλάχιστον 33 νεαρούς άνδρες μεταξύ 1972 και 1978 και εκτελέστηκε το 1994.
  • Νευρολογικές εξετάσεις του εγκεφάλου του Gacy μετά τον θάνατό του δεν έδειξαν ανωμαλίες που να εξηγούν τη συμπεριφορά του.
  • Η δρ. Έλεν Μόρισον κατέληξε ότι η δολοφονία από serial killers μπορεί να μην έχει σαφή κίνητρο ή υποκείμενη αιτία.
  • Η έρευνα υπογραμμίζει τη δυσκολία κατανόησης της νοοτροπίας των serial killers και ανοίγει δρόμους για μελέτες σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Snapshot powered by AI

Οι κατά συρροή δολοφόνοι θεωρούνται δικαίως μερικοί από τους πιο καταδικαστέους ανθρώπους παγκοσμίως λόγω των φρικτών εγκλημάτων τους που αφαίρεσαν αμέτρητες ζωές. Ωστόσο, μια νευρολογική έρευνα στον εγκέφαλο ενός από τους πιο διαβόητους δολοφόνους της Αμερικής αποκάλυψε μια ανατριχιαστική διαπίστωση.

Ο όρος «κατά συρροή δολοφόνος» εισήχθη στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 μέσω του FBI και έκτοτε αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα θέματα στην εγκληματολογία. Τα άτομα αυτά δεν σκοτώνουν απλώς περισσότερα από ένα θύματα, αλλά το κάνουν με τρόπο τελετουργικό, ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους, σκοπούς ή συλλέγοντας παρόμοια «τροφεία» από τα θύματά τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σύγχρονοι serial killers έχουν αποκαλυφθεί μέσω φρικαλεών κριτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες ή ακόμα και με τηλεφωνικές κλήσεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές, όπου περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις πράξεις τους.

Η νευροεπιστημονική έρευνα στον εγκέφαλο του John Wayne Gacy

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς serial killers παγκοσμίως, όπως ο Τσαρλς Μάνσον και ο Τεντ Μπάντι. Μεταξύ τους ξεχωρίζει ο John Wayne Gacy, γνωστός ως «ο δολοφόνος-κλόουν», ο οποίος βίασε, βασάνισε και δολοφόνησε τουλάχιστον 33 νεαρούς άνδρες μεταξύ 1972 και 1978.

gacyvictims.jpg

Μετά τη σύλληψή του το1978 και την καταδίκη του σε θάνατο το 1980, ο Gacy εκτελέστηκε το 1994. Ο εγκέφαλός του διατηρήθηκε σε ειδική σακούλα μετά την εκτέλεση και επιστήμονες πραγματοποίησαν νευρολογικές εξετάσεις για να εντοπίσουν πιθανές ανωμαλίες που θα εξηγούσαν τη συμπεριφορά του.

gacy.jpg

Αποτελέσματα χωρίς απαντήσεις

Παρότι είχε προηγηθεί EEG τεστ με αλκοόλ όσο ο Gacy ζούσε, χωρίς να ανιχνευθούν ασυνήθιστες εγκεφαλικές δραστηριότητες, οι νευρολογικές αναλύσεις μετά θάνατον έδειξαν επίσης φυσιολογικά αποτελέσματα. Η δρ. Έλεν Μόρισον, που πραγματοποίησε τις εξετάσεις, κατέληξε σε μια τρομακτική διαπίστωση: «Η δολοφονία είναι απλά μια πράξη. Δεν έχει νόημα, κίνητρο ή υποκείμενη αιτία. Το πιο τρομακτικό σε έναν serial killer είναι ότι δεν υπάρχει λόγος».

Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει τις προκλήσεις στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τη νοοτροπία ενός κατά συρροή δολοφόνου. Παρά τις σύγχρονες τεχνολογίες, παραμένει αβέβαιο αν μελλοντικές μελέτες θα αποκαλύψουν νευρολογικές διαφορές που να ξεχωρίζουν αυτούς τους εγκληματίες από τον μέσο άνθρωπο.

Η μελέτη του εγκεφάλου του John Wayne Gacy δείχνει ότι οι αιτίες της βίαιης συμπεριφοράς και των κατά συρροή δολοφονιών μπορεί να μην έχουν σαφή νευρολογική βάση. Αυτό ανοίγει νέους δρόμους για έρευνα σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ επιβεβαιώνει τη δυσκολία της επιστήμης να εξηγήσει πλήρως το σκοτεινό μυαλό των serial killers.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Αρμενία: Η Ευρώπη καλείται να προωθήσει την ενότητα και τη στρατηγική αυτονομία

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Έντεκα συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Και χιόνι και... ελάφια στην Πάρνηθα - Εντυπωσιακό βίντεο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Άμστερνταμ απαγόρευσε τις διαφημίσεις κρέατος και ορυκτών καυσίμων σε δημόσιους χώρους

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η Cupra απορρίπτει τα έντονα χρώματα;

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική

09:38WHAT THE FACT

Επιστήμονες εξέτασαν τον εγκέφαλο διαβόητου serial killer - Τι ανακάλυψαν

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο στη Ρόδο: 42χρονη οικιακή βοηθός μαχαιρώθηκε 4 φορές από γνωστή της

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NBA Playoffs: Οι Καβαλίερς προκρίθηκαν στο Game 7 με καθοριστικό Τζάρετ Άλεν

09:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Έσφιξε» τα δόντια ο Στρακόσα, έπαιξε με ενοχλήσεις | Αναμονή για την κατάστασή του

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παγετός το πρωί της Δευτέρας (4/5) - «Άγγιξε» τους -4 η θερμοκρασία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κουκουλοφόρος εισέβαλε με αιχμηρό αντικείμενο σε μίνι μάρκετ και απείλησε υπάλληλο

09:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους - Ποιοι δικαιούνται διακοπές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η μάχη του «Αικατερίνη» με τα κύματα στη Φολέγανδρο

09:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να εντοπίσετε και να αποτρέψετε την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος [φωτογραφίες]

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 25χρονος

08:51ΜΑΝΤΕΙΟ

Ο Μάιος του χιονιού, του γαλάζιου αναβρασμού, και του Αλέξη, έχει καλή φήμη ο Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες λέει ο Φαραντούρης

08:50WHAT THE FACT

Το DESI HVS1 ανακάλυψε ένα αρχαίο «αστέρι-σφαίρα» που εκτοξεύτηκε από το κέντρο του Γαλαξία μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

08:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε θα φτάσει τους 30 στην Αθήνα

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η μάχη του «Αικατερίνη» με τα κύματα στη Φολέγανδρο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Monster truck έπεσε πάνω στο πλήθος και σκότωσε δύο άτομα, ανάμεσα τους κορίτσι 10 ετών

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο στη Ρόδο: 42χρονη οικιακή βοηθός μαχαιρώθηκε 4 φορές από γνωστή της

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ