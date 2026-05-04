Δώδεκα μέτρα για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία χρόνος ανάγνωσης

Μέτρα και παρεμβάσεις για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες

  • Ανακοινώθηκαν δώδεκα νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη και ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρία, με προοπτική έως το 2032.
  • Θα διατεθούν 1,47 δισ. ευρώ σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους, εκ των οποίων 270 εκατ. αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία.
  • Οι δράσεις επικεντρώνονται σε προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα, αυτονομία και ένταξη στην εκπαίδευση.
  • Νέα μέσα μεταφοράς θα διαθέτουν τεχνολογίες για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, όπως φορητές ράμπες και συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων.
  • Ιδρύθηκαν οκτώ νέα ειδικά σχολεία το τελευταίο έτος και σχεδιάζονται 11 επιπλέον για το σχολικό έτος 2026
  • 2027, ενώ 1.800 άτομα έχουν προσωπικό βοηθό μέσω 2.600 ενεργών συμφωνητικών.
Δώδεκα νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στις άμεσες ανάγκες, αλλά εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό με προοπτική έως το 2032, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης.

Όπως ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος, «1,47 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους, 270 εκατ. αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία και 1,2 δισ. με προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία, αλλά και στις οικογένειές τους».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι «Πρόκειται για 12 δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε τέσσερις άξονες: προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα και την αυτονομία, αλλά και την συμπερίληψη στην εκπαίδευση».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «τα νέα λεωφορεία θα έχουν, εκτός από τις ράμπες για τα αμαξίδια, τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες».

Παράλληλα, ανέφερε πως «τα βαγόνια θα έχουν πλέον φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου».

Επιπλέον, σημείωσε ότι «Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, τον φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών».

Η Σοφία Ζαχαράκη, από την πλευρά της, τόνισε ότι «το τελευταίο έτος μάλιστα, ιδρύθηκαν οκτώ νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία».
Κλείνοντας, η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι «σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν τον δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά. Πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό. Παράλληλα, πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας».

