Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου «Για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής»

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Κυριακής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Για τους 200 εκτελεσθέντες» της Καισαριανής.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων 7 π.μ. - 11 π.μ. σε πολλές περιοχές της Αθήνας και των όμορων δήμων από τους οποίους θα διέρχονται οι συμμετέχοντες, που θα ξεκινήσουν από το Χαϊδάρι και θα τερματίσουν στην Καισαριανή.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 07:00 έως 11:00, στις περιοχές των Δήμων Αιγάλεω και Χαϊδαρίου, ως εξής:

  • Αγωνιστών Στρατοπέδου, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Αθηνών και της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.
  • Ιερά Οδός, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου και Στρ. Καραϊσκάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Αθηνών.
  • Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αυτής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στρ. Καραϊσκάκη και της λεωφ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λεωφ. Αθηνών στο ύψος διασταύρωσής της με τις οδούς Φλουτζή και Αγωνιστών Στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Φλουτζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινι και της λεωφ. Αθηνών.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00, στους κατωτέρω οδικούς άξονες Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιώς.
  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Περσεφόνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την λεωφ. Συγγρού έως οδό Φιλελλήνων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Συντάγματος.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Βασ. Σοφίας.
  • Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Μιχαλακοπούλου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μερκούρη και της λΛεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου.
  • Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Γρ. Θεολόγου, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Πανιωνίου.
  • Πανιωνίου, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Πέλοπος, καθ΄ όλο το μήκος της
  • Σκοπευτηρίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:09LIFESTYLE

«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο γηραιότερος πιγκουίνος στον κόσμο γιόρτασε τα 38α γενέθλια του με τούρτα από ψάρια - Δείτε φωτογραφίες

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD κυριαρχεί στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης το 2026

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

08:45LIFESTYLE

«Λιώνει» η Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ: Το τρυφερό αφιέρωμα για τα γενέθλιά του - «Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας»»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Διπλό» τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ, διατήρησης ελπίδας ο Ολυμπιακός

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψηφιακό προφίλ» για κάθε δικαιούχο: Τέλος στο χάος των επιδομάτων με το νέο Εθνικό Μητρώο

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρό σκηνικό τέλος» - Η πρόγνωση Καλιάνου για 30άρια από εβδομάδα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Κούβας Ντίας-Κανέλ καταγγέλλει το «επικίνδυνο επίπεδο» των απειλών του Τραμπ

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Δάφνη: Εξαφάνιση 11χρονου από δομή φιλοξενίας

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις – Έως 10 Μαΐου οι πάροχοι

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης καταγγέλλει τον Ανδρουλάκη για «διπλό παιχνίδι» στις Ανεξάρτητες Αρχές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα εξετάσω την πρόταση του Ιράν - Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαΐου: Κυριακή του Παραλύτου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τι οδήγησε τα 5χρονα στον βιασμό του συνομήλικου τους - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb.gr

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ