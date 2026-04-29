Bruegel: Το 80% των δημοσιονομικών μέτρων της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση δεν είναι στοχευμένο

Από τα σχεδόν 10,46 δισ. ευρώ δαπανών που έχουν «δεσμευθεί μέχρι σήμερα» από τα κράτη-μέλη της ΕΕ «για τον μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στους λογαριασμούς ενέργειας», σχεδόν το 80%, δηλαδή 8,3 δισ. ευρώ, δεν είναι στοχευμένο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η δεξαμενή σκέψης Bruegel.

Μια τέτοια κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με «τις συστάσεις πολλών θεσμών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», επισημαίνει το think tank, του οποίου η βάση δεδομένων καταγράφει τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ανά χώρα ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να προτιμούν μέτρα στήριξης που είναι προσωρινά και στοχευμένα, ιδίως προς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Εκφράζει ανησυχία για τα δημόσια οικονομικά των κρατών και επιδιώκει να αποφευχθεί η υπονόμευση της αποανθρακοποίησης μέσω υπερβολικών επιδοτήσεων στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

«Τα μεγαλύτερα ποσά δαπανώνται για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ή του ΦΠΑ [στην ενέργεια]. Πολλές χώρες έχουν επίσης υιοθετήσει τομεακά μέτρα (π.χ. επιδοτήσεις καυσίμων), ενώ μόνο τέσσερις χώρες έχουν εισαγάγει μέτρα που στοχεύουν ειδικά τα νοικοκυριά», ασκεί κριτική το Bruegel.

«Σε απόλυτα μεγέθη, η Ισπανία και η Γερμανία είναι μακράν οι χώρες που έχουν δεσμεύσει τα μεγαλύτερα ποσά», προσθέτει το think tank.