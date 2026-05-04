Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδουν οι Αμερικανοί

Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επρόκειτο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσαν τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης, πληροφορία την οποία διαψεύδουν ωστόσο οι Αμερικανοί

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιράν.
  • Το ιρανικό ναυτικό εμπόδισε τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να εισέλθουν στην περιοχή και το πλοίο αναγκάστηκε να αποχωρήσει.
  • Το Ιράν απαιτεί συντονισμό για τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και προειδοποιεί για αποφασιστική αντίδραση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο «Σχέδιο Ελευθερία» για την υποστήριξη πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά λόγω της σύγκρουσης.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του φύλακα των Στενών του Ορμούζ και κατακρίνει τις αμερικανικές απαιτήσεις στις διμερείς σχέσεις.
Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το ναυτικό του Ιράν εμπόδισε τα «αμερικανο-σιωνιστικά» πολεμικά πλοία να εισέλθουν στο Ορμούζ μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ το πρακτορείο Fars από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζασκ. Οι ΗΠΑ διέψευσαν ωστόσο την πληροφορία

«Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν το Project Freedom και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια» μετέδωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στην στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «συνοδεύσουν» πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και δύο μήνες στον Κόλπο μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Fars, το πλοίο κινούνταν «παραβιάζοντας τις οδηγίες κυκλοφορίας και ασφάλειας της ναυτιλίας» και προσπαθούσε να περάσει από τα Στενά όταν έγινε στόχος. Μετά τις επιθέσεις, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε διέλευση μέσω του Ορμούζ απαιτεί συντονισμό με τις αρχές του, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του θα οδηγήσει σε αποφασιστική αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις απειλές των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το «Σχέδιο Ελευθερία» με στόχο την υποστήριξη πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει δείξει ότι θεωρεί τον εαυτό της φύλακα και προστάτη του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προβάλλουν υπερβολικές και απεριόριστες απαιτήσεις στις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. «Η συνήθεια των ΗΠΑ να προβάλλουν υπερβολικές και απεριόριστες απαιτήσεις δεν δείχνει κανένα σημάδι τερματισμού», είπε.

Ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες για το σχέδιο παροχής βοήθειας στα πλοία και τα πληρώματά τους που έχουν παγιδευθεί στην ζωτικής σημασίας πλωτή οδό και αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων και άλλων προμηθειών εδώ και πάνω από δύο μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης. «Έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις μπλοκαρισμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και με άνεση να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον ιστότοπό του Truth Social την Κυριακή.

Σε απάντηση, η ενιαία διοίκηση του Ιράν κάλεσε τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση δεν είναι απόλυτα συντονισμένη με τον στρατό του Ιράν.«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις μας», δήλωσε ο Αλί Αμπντολάχι, επικεφαλής της ενιαίας διοίκησης των δυνάμεων.

