Πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο νοσοκομείο «Μεταξά»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο ΕΣΥ, που πραγματοποιήθηκε, στο νοσοκομείο «Μεταξά», την προηγούμενη εβδομάδα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, με διευθυντή τον Νικόλαο Μπολάνο και Επιμελητή Α’ τον Ελευθέριο Νικολαΐδη. Σημαντική επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση παρείχε ο Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Το περιστατικό αφορούσε άνδρα ασθενή με συνοδές παθήσεις, μετρίου χειρουργικού κινδύνου. Η ιατρική ομάδα αξιολόγησε την κατάστασή του και αποφασίστηκε η αντιμετώπισή του με ρομποτική μέθοδο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης πραγματοποιήθηκε αφαίρεση όγκου από τον αριστερό πνεύμονα, καθώς και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός του μεσοθωρακίου.

Ο ασθενής κινητοποιήθηκε από το ίδιο απόγευμα της επέμβασης, περπατώντας στον θάλαμό του. Σημειώνεται ότι στην παραδοσιακή μέθοδο, η κινητοποίηση πραγματοποιείται συνήθως δύο ημέρες μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, έλαβε αναλγητική αγωγή με παρακεταμόλη, αντί για οπιοειδή που απαιτούνται έως και πέντε ημέρες στην ανοικτή χειρουργική. Η διάρκεια της νοσηλείας περιορίστηκε σε μόλις 48 ώρες, ενώ στην ανοικτή θωρακοτομή ο μέσος όρος νοσηλείας είναι επτά ημέρες.

Ως ένα σημαντικό βήμα για την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες μεθόδους θεραπείας, χαρακτήρισε την πρώτη επέμβαση ρομποτικής θωρακοχειρουργικής στο ΕΣΥ, ο διοικητής του «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, σημειώνοντας ότι η ρομποτική θωρακοχειρουργική εφαρμόζεται ήδη σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και σε εξειδικευμένα στρατιωτικά νοσοκομεία.

«Στις 29 Απριλίου 2026 το Νοσοκομείο Μεταξά έγραψε ιστορία ξανά, πραγματοποιώντας την πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο ΕΣΥ. Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εμάς η πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε σύγχρονες, λιγότερο επεμβατικές τεχνικές, με ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε το Νοσοκομείο Μεταξά, με καινοτόμες πρακτικές και υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες» δήλωσε ο κ. Ευσταθόπουλος.