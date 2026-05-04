Ιράν: «Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, οι Αμερικανοί θα δεχθούν επίθεση εάν εισέλθουν»

Ο επικεφαλής της ενιαίας διοίκησης του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι εάν εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ, οι αμερικανικές ή οποιεσδήποτε άλλες ξένες ένοπλες δυνάμεις θα δεχθούν επίθεση από την Τεχεράνη.

Η διοίκηση προειδοποίησε τις αμερικανικές δυνάμεις να μείνουν έξω από το Στενά και δήλωσε ότι οι δυνάμεις της θα «απαντήσουν σκληρά» σε οποιαδήποτε απειλή, καλώντας τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση ελλείψει συντονισμού με τον στρατό του Ιράν.

Ο Αλί Αμπντολάχι , επικεφαλής της ενοποιημένης διοίκησης των δυνάμεων, τόνισε σε δήλωση που επικαλείται το Reuters:

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις μας.

Προειδοποιούμε ότι οποιεσδήποτε ξένες ένοπλες δυνάμεις, ιδίως ο επιθετικός αμερικανικός στρατός, θα δεχθούν επίθεση εάν σκοπεύουν να πλησιάσουν και να εισέλθουν στο Στενό του Ορμούζ».

