Axios: Το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία

Το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower και άλλα πολεμικά πλοία διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο

  • Θα παρέχονται οδηγίες στα εμπορικά πλοία για ασφαλέστερες διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων αυτών χωρίς νάρκες.
  • Η πρωτοβουλία των ΗΠΑ εστιάζει στον συντονισμό και την αποτροπή απειλών παρά σε συνεχείς συνοδείες, παρά τις υψηλές εντάσεις στην περιοχή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το «Project Freedom» για τον ασφαλή καθοδηγούμενο διάπλου των πλοίων μέσω των Στενών ως απάντηση σε αίτημα ουδέτερων χωρών και προειδοποίησε για δυναμική αντιμετώπιση παρεμποδίσεων.
  • Συνεχίζονται οι θετικές συνομιλίες με το Ιράν, ενώ η επιχείρηση αποσκοπεί στην ανθρωπιστική απελευθέρωση πλοίων και πληρωμάτων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά.
Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η νέα πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα άμεση συνοδεία από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για τα εμπορικά πλοία, σύμφωνα με το Axios.

Αντ' αυτού, τα πολεμικά πλοία θα επιχειρούν «στην περιοχή» και θα είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε περίπτωση που ο ιρανικός στρατός στοχεύσει τη ναυτιλία, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο μέσο ενημέρωσης.

Ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στα εμπορικά πλοία οδηγίες σχετικά με τις ασφαλέστερες διαδρομές μέσω του στενού, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών που θεωρούνται απαλλαγμένες από νάρκες.

Οι λεπτομέρειες υποδηλώνουν έμφαση στον συντονισμό και την αποτροπή παρά σε συνεχείς επιχειρήσεις συνοδείας, ακόμη και ενώ οι εντάσεις σχετικά με τη ναυτική ασφάλεια στην περιοχή παραμένουν υψηλές.

Τι είχε δηλώσει ο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα καθοδηγούν τα πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς δεν έδειξε ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα αποδεχτεί την πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να καθοδηγούν τα πλοία τη Δευτέρα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για απάντηση σε άλλες χώρες — τις οποίες δεν κατονόμασε, αλλά είπε ότι δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση — που ζήτησαν από τις ΗΠΑ να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο πέρασμα.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε ενημερώσει αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η επιχείρηση καθοδήγησης των πλοίων θα ονομαστεί «Project Freedom» και ανέφερε ότι οι συνομιλητές του έχουν κοινοποιήσει την απόφασή του στις επηρεαζόμενες χώρες. Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες, όπως είπε, «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».
Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα καταβάλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων και πληρωμάτων από το Ορμούζ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση της επιχείρησης «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε:

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν εμπλέκονται στη μεσανατολική σύγκρουση που εκτυλίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν μπορούμε να βοηθήσουμε να απεγκλωβιστούν τα πλοία τους στα Στενά του Ορμούζ, σε κάτι με το οποίο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι παρατηρητές!

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενημερώμασε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορέσουν ελεύθερα και απρόσκοπτα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Για ακόμη μία φορά, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απομακρύνουμε με ασφάλεια τα πλοία και τα πληρώματά τους από τα Στενά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν έως ότου η περιοχή καταστεί ασφαλής για ναυσιπλοΐα και για κάθε άλλη δραστηριότητα. Αυτή η διαδικασία, με την ονομασία «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής.

Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποί μου βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι αυτές οι διαβουλεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων έχει αποκλειστικό στόχο να απελευθερώσει ανθρώπους, εταιρείες και χώρες που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό, είναι θύματα των συνθηκών. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά, κυρίως, του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν μείνει με περιορισμένα αποθέματα τροφίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών, απαραίτητων για την υγεία και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική ένδειξη καλής θέλησης από όλους όσοι έχουν εμπλακεί στις εντάσεις των τελευταίων μηνών.

Αν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία παρεμποδιστεί, τότε αυτή η παρεμπόδιση θα αντιμετωπιστεί, δυστυχώς, με ισχυρό τρόπο».

