UKMTO: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περιβαλλοντική ζημιά, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από άγνωστα βλήματα στα Στενά του Ορμούζ κοντά στη Φουτάιρα.
  • Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
  • Δεν έχουν καταγραφεί περιβαλλοντικές ζημιές από την επίθεση.
  • Η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά από παρόμοιο περιστατικό με φορτηγό πλοίο κοντά στις ιρανικές ακτές.
Η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχθηκε επίθεση από «άγνωστα βλήματα».

Σύμφωνα με την UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ώρες μετά από προηγούμενη αναφορά της υπηρεσίας ότι φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη κοντά στις ιρανικές ακτές, περίπου 18 χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής Σιρίκ.

