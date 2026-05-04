UKMTO: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχθηκε επίθεση από «άγνωστα βλήματα».

Σύμφωνα με την UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ώρες μετά από προηγούμενη αναφορά της υπηρεσίας ότι φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη κοντά στις ιρανικές ακτές, περίπου 18 χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής Σιρίκ.