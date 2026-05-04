Τι αλλάζει με τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ - Διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου

Λεπτομέρειες για το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 € που θα βάζει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές ενώ θα προβλέπει και τη δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες, παρείχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1 τόνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο μπαίνει ένα πλαφόν σε ότι αφορά την προσαύξηση 30 έως 50%. Για το κόμμα Τσίπρα εκτίμησε ότι θα δώσει σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ για το ποιο κόμμα από τα δύο θα είναι δεύτερο στις εκλογές.

Καταναλωτικά δάνεια

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Αναφορικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια

ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε: Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 € και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους.

Η λογική της νομοθέτησης που θα κάνουμε κατ’ εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες έχει τη λογική του να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές για το τι ακριβώς κάνουν παίρνοντας ένα τέτοιο δάνειο άρα μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα. Μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές δηλαδή αυτά τα «οι προσφορές που σου κάνω ισχύουν για τα επόμενα 10-15 λεπτά» άρα ο άλλος πρέπει υπό καθεστώς πίεσης να επιλέξει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μια επιλογή η οποία αφορά σημαντικά ποσά σε πολλές περιπτώσεις.

Προβλέπει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μια σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών αν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, το οποίο το θεωρώ ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέτρο. Το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές να ζητήσεις να μιλήσεις με άνθρωπο που εκπροσωπεί το ίδρυμα το οποίο δίνει την δανειοδότηση, και το μέτρο του πλαφόν στο πόσο μπορεί να είναι η προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνεις βάζοντας ένα πλαίσιο μεταξύ 30-50%.

Ερωτηθείς αν θα έχει αναδρομική ισχύ υπογράμμισε:

Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών. Εάν ένας άνθρωπος για το ίδιο δάνειο έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κι έχει καλύψει πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που θα προβλέπει το δάνειο ενώ ένας άλλος δεν έχει καλύψει τίποτα και με αυτό τον τρόπο δεν θα πληρώσει παραπάνω από π.χ 30% καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούνταν τεράστιες αδικίες.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης ότι καθυστέρησαν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε;

Επειδή έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο η οποία κατ΄ανώτερο θα τελειώσει εδώ ένα χρόνο από εδώ και πέρα υπάρχει η «ελευθερία «η αντιπολίτευση να λέει ότι θέλει προκειμένου να πλήξει την κυβέρνηση με ψέματα, με συκοφαντίες, με ανακρίβειες, με μισά ψέματα.

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες προβλέπουν ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι τον Νοέμβριο του ’26, το ακριβές περιεχόμενο όμως της νομοθέτησης είναι ευθύνη της εκάστοτε χώρας. Το ποσοστό της προσαύξησης που λέμε ότι θα είναι 30 έως 50%, αυτό δεν το προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Η ευρωπαϊκή οδηγία λέει κάτι πρέπει να κάνετε για να αντιμετωπίσετε τις αδικίες, η κάθε χώρα αποφασίζει ότι θέλει. Εμείς μελετήσαμε την κατάσταση, είδαμε τι κάνουν μια σειρά από άλλες χώρες και είπαμε ότι θα νομοθετήσουμε το όριο 30 έως 50%, το πόσο ακριβώς θα είναι θα ρυθμίζεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από σχετική εισήγηση και συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά η απόφαση ανήκει στον υπουργό Ανάπτυξης.

Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές

Αναφορικά με τα αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε:

Όλα αυτά τα θέματα εξετάστηκαν, εξετάζονται και θα εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη και θα λάμψει η αλήθεια. Συγκεκριμένα για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με την σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποδειχτεί ότι οι βουλευτές της ΝΔ δεν έχουν διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα.

Τι ανέφερε για τα νέα κόμματα

Για τα νέα κόμματα που αναμένονται στο πολιτικό σκηνικό είπε:

Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα, θεωρώ ότι όλα αυτά θα έχουν ασφαλώς μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό αλλά αφορούν κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσίπρας έχει την ιστορία του η οποία χαρακτηρίζει την πορεία του, πιστεύω ότι η ίδρυση κόμματος από τον κ.Τσίπρα είναι μια ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ και της δικής του πορείας. Δύσκολα πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας θα βρει ανθρώπους να κάνουν μια καινούργια τροχιά, λίγο-πολύ θα είναι οι άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ με εξαίρεση κάποιους από αυτούς άρα μια μεταβολή που θα υπάρξει είναι η επιστροφή του κ. Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνομαι ότι θα δώσει μια σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ για το ποιο κόμμα από τα δύο θα είναι δεύτερο.

Για το κόμμα Καρυστιανού συγκεκριμένα τόνισε: Η κα Καρυστινού απολάμβανε μιας πολύ μεγάλης δημοφιλής αλλά όχι ως πολιτικό πρόσωπο… Οι πρώτες απόψεις που έχει εκφράσει η κα Καρυστιανού δεν νομίζω ότι έχουν αντιμετωπιστεί θετικά από την ελληνική κοινωνία για αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια σοβαρή επίδραση στο πολιτικό σκηνικό ένα τέτοιο κόμμα.

