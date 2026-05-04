Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής

Snapshot Το τρίτο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» σημείωσε 21,6% τηλεθέαση στο σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό.

Νικήτρια του επεισοδίου αναδείχτηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά, ως Νατάσα Θεοδωρίδου, με την προτίμηση των κριτών να δίνεται στον Biased Beast.

Το τηλεπαιχνίδι «1% club» του STAR κατέγραψε 10,5% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Survivor» του ΣΚΑΪ είχε 11% τηλεθέαση στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό.

Ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει να συνεχίσει το «Your Face Sounds Familiar» και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά λόγω της επιτυχίας του. Snapshot powered by AI

Το τρίτο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» βγήκε στον αέρα, το βράδυ της Κυριακής, κερδίζοντας ξεκάθαρα τους τηλεθεατές. To σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, για περισσότερες από τέσσερις ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, σημείωσε 21,6% στο σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό.

Για την ιστορία, η Αφροδίτη Χατζημηνά -που παρουσιάστηκε σαν Νατάσα Θεοδωρίδου στη σκηνή του σόου- αναδείχτηκε νικήτρια. Ο​ Biased Beast κατόρθωσε να βρεθεί στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των κριτών γι’ αυτό το επεισόδιο.

Την ίδια ώρα, το τηλεπαιχνίδι του STAR «1% club» κράτησε παρέα στο 10,5% του συνόλου και στο 11,4% του δυναμικού κοινού. Το «Survivor» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 11% του συνόλου και στο 8% του δυναμικού κοινού. Η σειρά της ΕΡΤ1 «Το τελευταίο νησί» έκανε 5% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα», κατέγραψε 3% και 2% αντίστοιχα.

Όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Nielsen, το «Your Face Sounds Familiar» είναι ο μεγάλος νικητής στη μάχη για την πρωτιά. Λόγω της επιτυχίας, τα στελέχη του ΑΝΤ1 έχουν ως σκέψη να βγάλουν και την επόμενη χρονιά το εν λόγω πρότζεκτ.

Διαβάστε επίσης